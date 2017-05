Anken avvist: Messi dømt til betinget fengsel

Sterk start på andre sesong av «Top Of The Lake»

Den spanske avisen El País skriver at Høyesterett i Spania avviser anken.

Barcelona-stjernen Lionel Messi (29) og hans far, Jorge, er dømt til 21 måneders betinget fengsel.

Lionel Messi er i tillegg dømt til å betale en bot på i underkant av 19 millioner norske kroner, mens faren må ut med i underkant av 14 millioner kroner.

– Ser aldri på kontraktene

Far og sønn Messi ble tiltalt for å ha snytt spanske skattemyndigheter for rundt 40 millioner kroner i årene 2007–2009. I juni 2013 betalte de to 47 millioner kroner i en «skattekorrigering», men begge har nektet straffskyld.

– Jeg ser aldri på kontraktene jeg skriver under på. Jeg vet ikke hva jeg signerer. Jeg stoler på faren min, som tar seg av disse tingene. Jeg gjør hva han gir meg beskjed om å gjøre. Det eneste jeg sjekker er hvor mye jeg har tjent mot slutten av året, sa Messi i rettsalen i 2013.

– Det eneste sønnen min gjør er å spille fotball, har faren uttalt.

I juli i fjor ble Messi og faren dømt, og nå har altså Høyesterett avvist anken. Duoen slipper imidlertid fengsel. Vanlig praksis i Spania er at fengselsstraffer på under to år gjøres betinget for førstegangsforbrytere.

Penger via Uruguay og Belize

Inntekter skal ha blitt gjemt bort gjennom selskaper i Uruguay og Belize. Spillere i Spania har rett til å få deler av lønnen sin utbetalt som markedsrettigheter. Det er lov å selge disse videre til firmaer som er registrert i andre land, men dette må meldes inn til skattemyndighetene, og prisen må samsvare med den faktiske verdien av rettighetene.

Barcelona-spilleren har hele tiden hevdet at det er faren som har tatt seg av alt det finansielle rundt karrièren hans, og at han selv kun har fokusert på det han er best i verden til – å spille ball ute på banen. Statsadvokaten mente imidlertid at også sønnen måtte tiltales, men dette ble avvist av påtalemyndigheten. En dommer gjorde likevel om på aktors beslutning, og sa at også Lionel Messi måtte stille som tiltalt.