Antonio Conte med tydelig hint om hvem som blir ny Chelsea-kaptein

16 tatt for å ikke bruke bilbelte: - Altfor mange

Saken oppdateres.

Ligatittelen er for lengst i boks for mannskapet til Antonio Conte. Søndag skal imidlertid Chelsea-stjernene får det synlige beviset på suksessen etter sesongavslutningen mot nedrykksklare Sunderland.

Dermed er det duket for feiring og festligheter i London. For klubbkjempen John Terry blir det samtidig en dag med blandede følelser. Chelseas mangeårige kaptein, som skal motta trofeet, gjør sin siste ligakamp for London-klubben.

Terry har tjent Chelsea i 22 år. Denne sesongen har han slitt med slite spilletid, men mot Watford sist fikk han sjansen fra start og scoret i 4-3-seieren.

Cahill overtar?

Selv har midtstopperen gjort det klart at han er usikker på om fotballkarrieren nå fortsetter i en annen klubb. Chelsea-manager Conte er sikker på at veteranen har mer fotball i seg.

– John er en sterk spiller. De gangene jeg har brukt han, har han bevist det, sier italieneren.

– På det tidspunktet han er i karrieren, er det viktig å kjenne på om du fortsatt har det som skal til i kroppen og hodet for å kjempe hver eneste dag. Har du det, er det riktig å fortsette. Jeg tror John har alle disse kvalitetene, tilføyer han.

Conte har også klare tanker om hvem som skal kapteinsbindet foran neste sesong. Terrys midtstopperkollega Gary Cahill har løst den oppgaven gjennom store deler av årets sesong.

Finale neste

– Gary er vår visekaptein denne sesongen. Han har båret kapteinsbindet hver gang John ikke har spilt, sier italieneren.

– Gary har absolutt en bra mulighet til å bli kaptein, men nå er det viktig at vi avslutter denne sesongen først, tilføyer Chelsea-sjefen.

Ved siden av søndagens sesongavslutning skal Chelsea ut i FA-cupfinale mot Arsenal før sluttstrek settes for 2016/17-sesongen. Finalen spilles på Wembley neste helg.