Åpner for RBK-kjøp - uten salg

MASPALOMAS: - Jeg er strålende fornøyd med troppen vi har akkurat nå. Men ja – det kan fortsatt dukke opp nye spillere denne vinteren. Også uten at vi selger noen først.

Det sier Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen, etter møtene han, assistent Erik Hoftun, sportslig leder Stig Inge Bjørnebye og talentspeider Hallvar Thoresen har hatt på Gran Canaria.

Torsdag morgen reiste Bjørnebye tilbake til Oslo, mens Thoresen har reist ut på ny speidertur etter noen dager med RBK-gjengen tidlig i uka.

– Konkrete navn

Nå forteller trener Ingebrigtsen hva samtalene kvartetten mellom gikk ut på:

– Det er greit å møtes med jevne mellomrom. Vi satte oss sammen med Hallvar og diskuterte forventningene til resten av dette overgangsvinduet, sier han – og fortsetter:

– I disse møtene utveksler vi konkrete navn, og hvilke spillere vi bør kikke på i tiden som kommer. I disse møtene sjekker vi jo litt status, og hva som er viktig å ta tak i før Hallvar reiser ut igjen.

– Tar to dager

Torsdag var alle skadefrie spillere på plass på feltet, og 12 dager før det internasjonale overgangsvinduet stenger er det lite som tyder på at det blir salg i dette vinduet.

En spiller som Jonas Svensson, som er ett av salgsobjektene, trener for eksempel for fullt hver dag på Gran Canaria.

– Det har vært stille og rolig. Så vet vi at det tar to dager å gjennomføre en overgang, så jeg skulle aller helst sett at det var 1 .februar nå, smiler Bruttern om den saken.

26 spillere

I øyeblikket teller RBKs a-stall 26 spillere. I det regnestykket ligger unggutten Sivert Solli, som trener med 1. divisjonslaget Elverum. Der ligger også Yann-Erik de Lanlay og Andreas Helmersen, som begge er langtidsskadd.

I det samme regnestykket ligger imidlertid ikke Erik Botheim, som er hospitant og har imponert under oppholdet.

– Vi er veldig fornøyde med de fire vi har hentet så langt, sier Ingebrigtsen.