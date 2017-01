Arsenal-spissens spektakulære scoring hylles: - Det er magi

Saken oppdateres.

Arsenal – Crystal Palace (2–0, kampen pågår):

Arsenal åpner det nye året med å ta imot Crystal Palace på Emirates i London.

Der åpnet Arsenal på best mulig vis etter et drøyt kvarter, da Olivier Giroud sendte vertene i ledelsen. Og for en scoring:

Arsenal kjørte en overgang, der Alexis Sánchez til slutt la ballen inn foran mål og Giroud på spektakulært vis hælsparket ballen over seg selv og via tverrliggeren i mål. Foruten offsiden var det nesten helt likt Henrikh Mkhitaryans perlescoring i romjulen.

Hylles

– Det er helt vanvittig, utbrøt TV 2-kommentator Jørgen Klem.

– Er det årets mål? spør Liverpool-legenden, nå tv-ekspert, Jamie Carragher på Twitter .

– Kjære vene, Giroud! Det er MAGI, melder Jan Åge Fjørtoft .

Dear me mister Giroud!!! That's MAGIC — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) January 1, 2017

– Direkte ufint av Giroud å score årets mål allerede første dagen, skriver Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås .

Det var naturligvis en stor snakkis i TV 2-studio i pausen.

– Jeg vet ikke om jeg har sett noe lignende, for å være ærlig, sier ekspert Brede Hangeland.

– Det er en bevisst handling, han prøver på det, også limes den i krysset. Det er kunst. Det kommer til å snakkes om i årevis, fortsetter den tidligere Palace-spilleren.

Store sjanser

Arsenal har vært klart best i oppgjøret mot London-rivalen. Få minutter ut i oppgjøret hadde Giroud en kjempesjanse til å sende Arsenal foran – men bommet. Det var en sjanse han burde satt. Men så gjorde han opp for det omtrent ti minutter senere.

Arsenal hadde noen spektakulære muligheter rett før pausesignalet gikk, men en lekker beinparade fra Palace-keeper Wayne Hennessey sørget for at resultatet holdt til pause.

Ti minutter ut i andre omgang doblet Arsenal ledelsen. Et forsøk gikk først i en Palace-forsvarer og rett opp i lufta, der Iwobi sto klar og headet ballen i mål.

Kampen pågår fortsatt og oppdateres fortløpende

Hør Tjærnås og gjengen i Aftenpodden Sport oppsummere og kåre seg gjennom idrettsåret 2016: