Arsenal-stjerne innrømmer svindel

Arsenals chilenske angrepsstjerne har innrømmet at han har lurt spanske skattemyndigheter for nesten en million euro (rundt 9 mill. kr.). Den innrømmelsen kom han med i en videoforklaring for spansk rett mandag. Innrømmelsen betyr at han vil få en saftig bot, men det kan også bety en kortere fengselsstraff, melder nettstedet ESPN.

Som Barcelona-spiller

Det var mens Alexis Sachez spilte i Barcelona at han brukte sine kontakter til å gjemme unna deler av sine store inntekter. Han skal ha brukt selskap i Chile og Malta til å lure spanske skattemyndigheter for rundt en million euro i skatt.

Skattemyndighetene i Spania mente at Sanchez leverte falske selvangivelser for både 2012 og 2013.

Han har allerede betalt tilbake beløpet han skal ha unndratt skatt og han håper at han slipper unna rettssak. Det blir nå opp til hans forsvarere å sørge for å forhandle frem en bot som kommer i tillegg til at han allerede har betalt en million euro tilbake.

Messi er dømt allerede

To andre Barcelona-spillere måtte i fjor møte i retten for lignende skattejuks. Lionel Messi fikk en betinger fengselsstraff på 21 måneder. Javier Mascherano tilsto også skattesvindel i fjor og fikk en betinget fengselsstraff på 12 måneder.

Det er derfor lite trolig at Sanchez blir innkalt til soning dersom han skulle bli dømt til fengselsstraff.