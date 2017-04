Avgjorde i comebacket for Ranheim

Saken oppdateres.

Ranheim - Strømmen 1–0, Ull/Kisa - Levanger 2–2

Ranheim så ut som laget som kunne gjøre mål først i sesongpremieren mot Strømmen i fjæra. Hjemmelaget hadde et treff i tverrliggeren, og var farligst frempå. Likevel gikk lagene til pause på 0–0.

Comeback-mål

Førti sekund etter hvilen ble det liv i fjæra. Høyreback Witry sendte et innlegg langs gresset inn foran mål. Ballen gikk gjennom hele feltet, og på bakre stolpe kunne Michael Karlsen enkelt bredside inn 1–0 i sitt comeback for Ranheim. Målet var hans første for Ranheim på drøye tre år, etter et par sesonger med vekslende hell som Hødd-spiller.

Ranheim kunne doblet ledelsen med Kim Ove Riksvolds heading kvarteret før full tid. Men innbytterens første ballberøring endte i stanga.

Stene-magi

Levanger levde farlig etter knappe tjue minutter. Ull/Kisas Andreas Aalbu ble tatt da spissen var alene gjennom, men dommer bare vinket spillet videre. Få minutter senere var det klart for et lite stykke ”Stene-magi”. Et langt utkast fra keeper Ola Rygg havnet hos høyrekanten Aniekpeno Udoh. Han fant Stene på hjørnet av sekstenmeteren på motsatt side. Lekkert dro spissveteranen av to mann og plasserte kula i det lengste hjørnet.

Mannen som muligens ble snytt for straffe, fikk sin revansje knappe åtte minutter etter pause. Til tross for en sekstenmeter tettpakket av røde og hvite, fant hjemmelaget nok rom til at Andreas Aalbu kunne utligne til 1-1.

Overtidsmål berget poenget for Levanger

Sju minutt før full tid, sprakk det helt for Levanger. Et innlegg fra venstre falt ned mellom stopperne til Levanger, og der stanget Niklas Sandberg inn 2–1 til hjemmelaget. Da så det ut som Levanger måtte ta den lange turen hjem til Nord-Trøndelag uten noe som helst. Men på overtid kom utligningen. Stopper Tom Erik Nordberg ble med opp som ekstra spiss, og headet ned til debutant Kim Robert Nyborg - som lett kunne sette inn 2–2.