Azar Karadas før RBK-kampen: - Vi skal absolutt få med oss noe fra Lerkendal

Solveig er glad for bare å være

Saken oppdateres.

Trondheim: Bergenserne landet på Værnes klokken 15.00 lørdag ettermiddag og trente senere på treningsanlegget til Rosenborg.

En Brann-spiller som kjenner veggene på Lerkendal og Rosenborg godt, er Azar Karadas.

Han tok fire titler på sine tre sesonger i Trondheim. Tre seriemesterskap og ett norgesmesterskap.

- Jeg hadde en fin tid her oppe i Trondheim og fikk med meg noen gull. Jeg var med på en artig reise med dem, sier Karadas til adressa.no.

Og legger til:

- Det er såpass lenge siden at nå er det kun Brann som gjelder.

Troen på poeng

Han skryter av Brann-laget og det Lars Arne Nilsen har fått til. Det gir den storvokste spilleren troen på poeng fra Lerkendal.

- Jeg tror vi skal få med oss noe derfra, ja. Vi har et svært spennende lag på gang og det er absolutt mulig at vi kan skape trøbbel for Rosenborg, fortsetter han.

En enkel sport

- Hva må dere gjøre for å slå Rosenborg da?

- Fotball er enkelt. Vi må rett og slett være bedre enn dem. Score flere og slippe inn mindre.

- Men dere har jo analysert dem. Hvilke svakheter skal dere utnytte?

- Ja, vi har analysert dem. Jeg skal ikke gå ut å snakke for mye om hva vi skal gjøre for å ta dem. Det får dere se på søndag.

Klassiker

Han innrømmer at det å møte Rosenborg er en av høydepunktene for både spillere og supportere.

- Rosenborg mot Brann er jo en klassiker i norsk fotball. En typisk kamp hvor det kan bølge litt frem og tilbake. Det er ingen lett oppgave å spå utfallet i disse kampene, sier den tidligere RBK-seriemesteren.

I de siste årene har Karadas hatt en innbytterrolle for bergenserne. Gjerne i kamper det skal pumpes lange baller fremover, eller som ryddegutt dersom motstanderne pumper i Branns sekstenmeter.

Rosenborg hentet inn en svært hodesterk spiller i forkant av årets sesong, Nicklas Bendtner.

En real tungvektsduell i begge lags sekstenmetere.

- Det hadde blitt en gøy duell. Vi får se om det blir noe av det på kampen, forteller han videre.

Rosenborg – Brann starter klokken 20.00 på søndag.