BBC: Norge knuser Brasil og Argentina i Premier League

SAS fløy flere i april, men tjente lite per passasjer

Saken oppdateres.

Norge dominerer ikke akkurat Premier League lenger, slik vi gjorde på 1990-tallet. I hvert fall dersom man ser bort fra høytflygende Joshua King i Bournemouth, da.

BBC har sett på statistikken og blant annet funnet ut hvilke nasjoner som topper scoringsstatistikken i Premier League.

På denne oversikten kommer Norge meget godt ut. Spillere fra Storbritannia og Irland er holdt utenfor oversikten, som viser hvor mange mål som er scoret i Premier League fra de ulike nasjonene.

Solskjær og Flo

Frankrike topper listen med 1438 mål, mens Nederland er toer med 894. Deretter følger spanske spillere med 622 PL-scoringer, mens Norge kommer på en sterk 4. plass med 507 mål.

Argentinske spillere har «bare» bidratt med 400 PL-scoringer, mens Brasil står med 322 – milevis bak Norge.

«Norway? No way», skriver BBC om det kuriøse fenomenet.

«Ja, nordmenn har scoret flere mål (507) I den engelske toppdivisjonen enn argentinerne, brasilianerne, italienerne (407) og belgierne (434). Ole Gunnar Solskjær scoret heftige 92 mål I løpet av tiden sin i Manchester United. Den tidligere Chelseas-spissen Tore André Flo, John Carew (Aston Villa og Stoke) og Bournemouth-spiss Joshua King har også bidratt, og er blant de 36 norske spillerne som har scoret siden opprettelsen av Premier League i 1992-93-sesongen», skriver BBC.

King to mål bak Zlatan

Antall nordmenn i Premier League er i dag lavt, men vi kan være stolte av Joshua King. Han har scoret 15 mål for middelmådige Bournemouth, som gir ham en delt 8. plass på toppscorerlisten i denne sesongens Premier League.

Listen toppes av Evertons Romelu Lukaku med 24 mål, foran Harry Kane (Tottenham, 21). Scorer King to mål til er han oppe i like mange fulltreffere som Manchester United-stjernen Zlatan Ibrahimovic, som på grunn av sin skade ender med 17 mål.

Ole Gunnar Solskjær har tidenes norske bestenotering i Premier League med 18 scoringer. Den ble satt for 20 år siden. Med kun to seriekamper igjen for Bournemouth er det tvilsomt om King kan ta den rekorden.