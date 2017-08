Anders Trondsen klar for Rosenborg: – Jeg har kommet til Norges beste lag

Tidligere lagvenninne sørget for drømmehelg for Fløya-jentene: – Det var mye latter og sang

Saken oppdateres.

LERKENDAL: 22 år gamle Anders Trondsen er klar for Rosenborg. Midtbanespilleren ble presentert på mandagens pressekonferanse og kommer fra eliteserierival Sarpsborg 08. 22-åringen har signert en avtale på 4,5 år for trønderklubben.

Trondsen har spilt 18 kamper fra start denne sesongen av 19 mulige i Eliteserien.

– Det er veldig stort for meg. Jeg var på stadion da jeg var mindre. Det har alltid vært en drøm å spille for Rosenborg, sier Trondsen.

Midtbanespilleren er blitt flyttet litt rundt på banen. I starten av sesongen spilte han en del ving for å komme i kampform. Så ble han flyttet tilbake «der han hører hjemme» - på sentral midtbane.

– Anders er en herremann vi har fulgt lenge. Han har tatt store steg og alle som følger med på Eliteserien vet at han har en bra venstrefot, sier Kåre Ingebrigtsen.

Om Trondsen blir med til Nederland, gjenstår å se. Det er noe papirarbeid som må til for å få midtbanespilleren registrert i tide.

– Det er mulig ja. Vi håper å få alt i orden tidsnok, legger Ingebrigtsen til.

Fast inventar på Sarpsborg

22-åringen står med to scoringer og fire målgivende denne sesongen. Han har spilt drøye 1500 minutter av 1700 mulige. Av de 18 kampene han har startet, ble han byttet ut fem ganger.

Trondsen har to landskamper for Norge.

– Dette er et steg opp. Jeg har kommet til Norges beste lag og må bare jobbe hardt på trening for å vise at jeg har noe her å gjøre, sier Trondsen.

Nivået på overgangen skal altså være i nærheten av 15 millioner kroner, en meget høy sum i norsk målestokk.

Trondsen får draktnummer 15.