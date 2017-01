BEKREFTET: Ødegaard klar for Heerenveen

Saken oppdateres.

Martin Ødegaard (18) blir presentert som Heerenveen-spiller tirsdag formiddag. Det bekrefter den nederlandske klubben på sin Twitter-konto.

Flere medier meldte mandag at Martin Ødegaard i løpet av tirsdag ville bli presentert som Heerenveen-spiller, og sent mandag kveld kom bekreftelsen.

Heerenveen la sent mandag kveld ut en melding om nordmannen skal presenteres klokken 11.30.

– Regner med han får spille fast

– Martin Ødegaard får spille i en god liga, og jeg regner med at han får spille fast, sier tidligere nederlandsproff Erik Nevland. Han spilte i Groningen fra 2004–08.

– Jeg skulle jo ønske at Martin hadde gått til Groningen, sier den daglige lederen i Randaberg om overgangen til Heerenveen.

Nevland (39) er overbevist om at Ødegaard vil utvikle seg til en enda bedre spiller i den perioden han skal være der.

Det gjorde Nevland, men forskjellen var at han dro dit som 27-åring. Ødegaard er 18.

– Heerenveen vil være med på å utvikle ham til en bedre spiller, og den offensive fotballen som Nederland står for, passer ham som type. Ødegaards spillestil er godt egnet.

– Enkelt å tilpasse seg

– Jeg fikk mye mer ut av mitt opphold der enn jeg hadde forventet. Jeg syntes at jeg hadde en fantastisk tid. Nederland er et flott land med kjekke og hyggelige folk. Det er nokså enkelt for spillere fra Skandinavia å tilpasse seg, sier den tidligere proffen, som dro videre til Fulham.

Han avsluttet imidlertid karrieren i gamleklubben Viking i november 2012.

Langsiktig, mener Tjærnås

– Han er sendt dit for å herdes i utviklingen. Det gjør Real Madrid med mange spillere. Det er veldig vanlig. De beste klubbene har en liten hær av unge spillere i samarbeidsklubber eller låneklubber, sier Lars Tjærnås om overgangen.

– Det er opplagt at dette er en langsiktig strategi for at han skal komme tilbake til Real Madrid. Klubben har på ingen måte gitt opp Ødegaard, mener han.

Verken spillerens agent Tore Pedersen eller andre rundt Ødegaard ville si noe om saken tidligere mandag, men nå sier altså klubben selv at han er klar.

– Jeg har rapportert fortløpende på Twitter om Heerenveen de siste tre ukene, så ingen overraskelse at det ble Eredivisie. Det kan være et riktig sted, men viktig og riktig at alle parter har mulighet til å kansellere avtalen i sommer, sier Petter Veland til BT. Veland følger Real Madrid og spansk fotball tett som kommentator og La Liga-ekspert for Viasat.

Nordmenn i troppen

Heerenveen, som har norske Morten Thorsby i A-stallen og Dennis Johnsen på ungdomslaget, gjenopptok treningen etter vinterpausen 1. januar. Deretter sto en ukes treningsleir på La Manga på planen. Nå er laget tilbake i Nederland og lader opp til seriekampen mot Den Haag kommende lørdag.

Ødegaards nye klubb er nummer fire på tabellen i nederlandsk æresdivisjon. Klubben har hatt flere norske spillere gjennom tidende. Magnus Wolff Eikrem var den siste som var innom klubben. Han var der mellom 2013 og 2014.

Tarik Elyounoussi og Christian Grindheim har også spilt for nederlenderne. De spilte der fra henholdsvis 2008–2011 og 2007–2011. Thomas Holm, Daniel Berg Hestad, André Hanssen og Børre Meinseth har også en fortid i klubben.

Ikke Frankrike

Ødegaard var svært nær et utlån til franske Rennes i fjor sommer, men siden han ikke var myndig ble overgangen felt av Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) aldersregler. Nordmannen, som ble 18 år 17. desember 2016, var på besøk i byen et par uker før det, men Rennes-trener Christian Gourcuff bekreftet at utlånet ikke kom til å bli noe av like før jul.

Drammenseren har fått lite spilletid for Real Madrids A-lag etter overgangen fra Strømsgodset i 2015. Hans debut kom i 7–3-seieren mot Getafe i La Liga 23. mai 2015. Ødegaard ble første norske spiller, og den yngste gjennom tidende, til å spille en seriekamp for Real Madrid.

Hans andre kamp for stjernegalleriet kom i slutten av november. Ødegaard fikk 90 minutter for et meget reservepreget Real mot Deportiva Leonesa (tredje nivå i Spania) i cupen. Han var i troppen til cupkampen mot Sevilla i starten av januar, men satt på benken kampen gjennom. Nå går veien videre til Nederland.