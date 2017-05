RBK-sjefen sender stikk til kritikerne etter dramatisk seier

Saken oppdateres.

Sarpsborg-Rosenborg 1–2

Det sies at gode lag har flaks. I så måte er Rosenborg fantastiske. Hjemmelaget stormet mot RBKs mål den siste halve timen. Men poengene blir med hjem til Trondheim.

Rosenborg har fått mye kritikk i serieåpningen, spesielt etter 0–0-kampen mot Aalesund i forrige runde. Nå står de likevel med 16 poeng av 18 mulige etter seks serierunder. Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen sendte et stikk til kritikerne etter kampen.

– Selv om alle mener vi har vært «skitdårlige», har vi kommet godt i gang, sier Ingebrigtsen til MAX.

Tore Reginiussen fikk også spørsmål om kritikken.

– Vi viser i dag at vi har vinnermentalitet. Vi ledet, og så svarer de, og så slår vi tilbake. Det er sånn vinnerlag gjør, sier Reginiussen, og legger til:

– Vi er vanskelig å slå, selv om vi ikke har vært maks i de første kampene.

Bakenga: - Deilig å være underdog

Det var Mushaga Bakenga som avgjorde kampen med sin 2–1-scoring. Den kom sekunder etter at Joachim Thomassen hadde utligner for Sarpsborg.

– Jeg synes det var litt deilig å være underdog for en gangs skyld, ifølge ekspertene. Det var deilig å slå Sarpsborg, sier Mushaga Bakenga til MAX, og legger til:

– De skal ha skryt, de spiller sinnssykt bra fotball.

Sarp hardt ut

Rosenborg reiste til Sarpsborg i håp om å møte et hjemmelag som ville spille fotball – som ville angripe. Og de fikk ønsket sitt oppfylt fra start. Sarpsborg fikk sin første corner før det var spilt et minutt, og ropte på straffespark etter fire minutter. Det ga Rosenborg overgangsmuligheter når ivrige sarpinger mistet ballen. Og Rosenborg har Nicklas Bendtner.

Klassemål av Bendtner

Etter ni minutter skulle dansken få stoppet kjeften på kritikerne som har meldt seg etter kun to mål på de fem første kampene for RBK-stjernen.

En fantastisk pasning bak Sarpsborg-forsvaret signert Anders Konradsen banet veien for Bendtner. Det første touchet brukte dansken til å ta ned ballen omtrent på hjørnet av sekstenmeteren. På det neste banket han kula opp i langhjørnet på vakkert vis, utagbart for keeper Anders Kristiansen.

En sjanse – et mål. Det har vært oppskriften for Nicklas Bendtner så langt i Rosenborg-trøya. I tillegg bidro han med oppofrende jobbing hjemover, treff på alle pasninger, smarte bevegelser og løp – og var et sikkert oppspillspunkt. Målet kronet Bendtners beste omgang i RBK-trøya så langt.

Kunne doblet

Og Rosenborg kunne doblet ledelsen like etterpå. Mot et hjemmelag i ubalanse rullet RBK angrepet over mot høyre, og innleggsfoten til Mike Jensen. Men Milan Jevtovic bommet på balle i det han skulle bredside ballen inn.

Etter knappe halvtimen fulgte en periode hvor hjemmelaget falt litt ut av det. Foten skled av gassen, presisjonen sank, og troen på en trepoenger ble tynnere blant publikum på et utsolgt Sarpsborg stadion. De gangene de blå nærmet seg RBKs sekstenmeter, ryddet Tore Reginiussen og Jørgen Skjelvik forholdsvis sikkert opp. Men Rosenborg maktet ikke å doble ledelsen.

Helland ute

Fem minutt før pause ble Pål André Helland sittende igjen på gresset. Jagende etter en pasning fra Mike Jensen hogg det til bak i låret til RBK-vingen. I fjor ble han skadet i oppvarmingen til seriepremieren – i år berget han de seks første serierundene. Nesten. Helland gikk av banen for egen maskin, men markerte tydelig at han var ferdig. Inn kom Mushaga Bakenga.

Sarpsborg stadig nærmere

Åtte minutt ut i andre omgang, kunne Bendtner scoret sitt andre for kvelden. Spissen plukket opp en ball på sekstenmeteren og ladet storkanonen. Men skuddet gikk via en forsvarer og like utenfor stolpen til en corner det ikke ble noe av.

Etter om lag en time kom Sarpsborgs første målsjanse. Etter kaos inne i feltet, fikk Sarpsborgs Mortensen skutt fra omtrent sju meter. Men kula gikk via ryggen til Jørgen Skjelvik og til corner. Målsjansen tente gnisten hos hjemmelaget, og en ny målsjanse fulgte like etter - da Meling mistet ballen like utenfor egen sekstenmeter. Kun en god redning fra André Hansen på skuddet fra backen Albech hindret utligning.

Hysterisk avslutning

I denne perioden var Rosenborg svært presset – men maktet å stå i mot. Det skulle bli en keepertabbe som til slutt åpnet opp for målet til hjemmelaget. André Hansen maktet ikke å holde Joachim Thomassens skudd fra langt hold, og ballen duppet i mål.

Nå eksploderte matchen fullstendig. Rosenborg gikk i angrep rett fra avspark, og Midtsjøs nydelige frispilling satte opp Mushaga Bakenga. Iskald avslutning – og ledelse 2-1.

Så – noen sekunder senere. Direkte rødt kort til Milan Jevtovic etter en knallhard takling på hjemmelagets Heintz. Fullstendig kok på Sarpsborg stadion, og hjemmelagets keeper med opp i angrep de siste tre minuttene. Men heldige Rosenborg berget trepoengeren – igjen.