Banens gigant måtte i dopingkontroll: Rakk ikke bussen

Saken oppdateres.

LERKENDAL STADION (iTromsø): Åsen var enorm for TIL, og ble belønnet med karakteren ni på iTromsøs børs etter at Gutan vant 2-1 mot Rosenborg på Lerkendal på selveste 16. mai.

Men det tok tid før han kom ut i pressesonen etter kampen. Åsen ble nemlig valgt ut til dopingkontroll etter kampslutt. Det gjorde at bussen til flyplassen som skulle ta TIL hjem til Tromsø ble forsinket, og det endte til slutt med at Åsen måtte ta egen taxi til flyplassen.

- Jeg har ennå ikke feiret en TIL-seier på 17. mai i Tromsø, så det skal bli godt, sier Åsen.

- Trengte en seier

Bård Flovik hyllet den offensive spilleren etter kampen, og kalte han «banens beste trønder».

For den tidligere Roseborg-spilleren var det unektelig spesielt å vinne etter å ha hatt to målgivende pasninger som gjorde at TIL kunne vinne for bare fjerde gang på 30 forsøk i Trondheim.

Se høydepunktene her:

- Jeg får legge meg flat for kompisene mine her i Trondheim når jeg kommer hjem en gang i juni, sier Åsen med et smil.

- Vi trengte en seier her for å blusse opp bålet litt både i Tromsø og i Tromsø Idrettslag, sa Åsen videre.

- Tør for lite

Åsen er tydelig på at TIL ikke må bli et grått lag.

- Vi må by mer på oss selv, og kan ikke bli et grått A4-lag som spiller 4-5-1 og dunker unna kula hele tiden. Vi har mye fine spillere, og det må vi tørre å utnytte. Du ser med en gang vi tør har vi gode spillere. Til tider tør vi for lite, og det er derfor vi får de store dalene der vi ender med 1-1 hjemme mot Kristiansund, sier Åsen.

Han beskriver lagets følelse inn mot kampen med at de hadde «skuldrene under hoftehøyde».

- Fire poeng mot Sarpsborg og Rosenborg borte. Det var ikke mange som ga oss den sjansen, sier Åsen.

Flovik ønsker ny Åsen-kontrakt

Kontrakten hans går ut etter sesongen, og det har vært spekulert mye tidligere i vinter hva som skal skje.

- Vi skal sette oss ned med han og se hva som skjer. Jeg ønsker at han har veldig lyst til å spille for oss. Men det er opp til Svein-Morten Johansen som er sportssjef, understreker hovedtrener Bård Flovik.

- Jeg lever litt i nuet. Det verste som kan skje er at jeg flytter hjem til mor og tar en vanlig dagligdagsjobb. Om folk er interessert er det bare å snakke med Kevin (Ingebrigtsen, agent, red. anm.) eller meg selv, sier Åsen om kontraktssituasjonen.

- Trondheim er verdens fineste by, og en gang skal jeg tilbake hit, men når vet jeg ikke, sier Åsen.