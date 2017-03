Barcelona blir bøtelagt etter den historiske opphentingen

Saken oppdateres.

FC Barcelona sto for en historisk opphenting da de snudde 0–4 på bortebane i Paris til 6–5 etter begge kampene var spilt. Få minutter før ordinær tid var over trengte Barcelona tre mål for å gå videre, og da Sergi Roberto scoret det siste av de nødvendige målene eksploderte det på Camp Nou.

Hele Barcelona-benken kom inn på banen, og i tillegg snek minst en supporter seg inn i den elleville feiringene til superstjernene. Etter kampslutt kom enda flere supportere ut på banen.

Nå har Uefa bestemt at Barcelona får en bot på rundt 200 000 kroner for banestormingen. Det melder Sky Sports . Fem gule kort til Barcelona-spillerne i løpet av kampen telte også i negativ retning for katalanerne.

Arsenal og Bayern München ble også straffet med bøter av UEFA for dårlig oppførsel blant lagenes supportere under mesterligakampen i London.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) åpnet en disiplinsak dagen etter at Bayern tok seg videre til kvartfinalen med 10-2-seier sammenlagt.

Arsenal er ilagt en bot på 5000 euro (45.000 kroner) for at tilskuere kunne innta banen under kampen. Bayern er på sin side straffet for at enkelte av klubbens tilhengere kastet toalettpapir ut på banen.

Tyskerne ble bøtelagt med 3000 euro (27.000 kroner)

St. Etienne fikk den største boten av alle. De må betale nesten en million etter av supporterne blusset og kastet objekter mot banen i bortekampen mot Manchester United i februar.