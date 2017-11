Bård Wiggen ferdig i Viking

Karoline Haugland (19) spilte to juniorfinaler i NM i 2012. Fredag gjør hun det for fjerde gang.

Saken oppdateres.

STAVANGER: Etter to år i Viking har Bård Wiggen (55) sagt opp sin stilling som sportssjef.

Bård Wiggen ble i november 2015 ansatt som direktør for fotball og utvikling i Viking. Planen var at trønderen skulle ha det overordnede ansvaret for den nye satsingen og utviklingen av regionale talenter og samtidig sørge for å ha orden på spillerlogistikken inn mot A-laget.

– Dette er en veldig spennende jobb og en jobb som trigger meg veldig. Det er kanskje den mest spennende jobben i Fotball-Norge. Det ligger et potensial i Viking som det skal bli interessant å få ut. Det har vært gjort en god jobb med talentutviklingen tidligere i klubben, men jeg tror den kan gjøres enda bedre, sa Wiggen til Aftenbladet da han ble ansatt.

Fikk ny stilling i mars

I mars i år ble stillingen hans endret. Da ble han flyttet opp som sportssjef og dermed langt tettere knyttet til det sportslige rundt A-laget. Han har selv uttalt at hans jobb blant annet var å få det beste ut av hovedtrener Ian Burchnall, noe han nylig erkjente ikke å ha klart da briten i forrige uke ble oppsagt.

Kritikken mot Wiggens resultater som sportssjef har økt gjennom sesongen. Overfor sponsorer og aksjonærer har Wiggen i offisielle situasjoner vist en mild og lite engasjert holdning i forhold til Vikings fare for nedrykk gjennom sesongen. Etter det Aftenbladet kjenner til, har dette skapt reaksjoner både internt og eksternt.

Wiggen har også fått mye av skylden for at de åtte-ni spillerne Viking hentet inn i sommer ikke holdt nivået eller kvaliteten som skulle til for at de kunne bidra på direkten for å redde laget fra nedrykk. Dette har en ydmyk Wiggen tatt selvkritikk for.

– Vi traff på noe, men det kunne vært bedre. Vi forsøkte å hente spillere med erfaring fra samme nivå som Eliteserien. Men så lenge vi ikke berget plassen, var det ikke godt nok. Det må jeg ta ansvaret for, sa Wiggen til Aftenbladet tidlig i oktober.

Jobbjakt

Samtidig har Wiggen aldri lagt skjul på at det har vært avgjørende for hans framtid i byen at også fruen fant seg til rette med jobb i Stavanger - noe de ikke har lykkes med. Da Wiggen ble koblet til jobben som sportsdirektør i Start i april i år, understreket han dette poenget overfor Aftenbladet, og at et mulig lettere jobbmarked i sør var blant grunnene til at han ikke hadde vært avvisende til Start-flørten.

55-åringen har lang fartstid bak seg i fotballen. Som spiller ble han blant annet cup- og seriemester med Rosenborg i 1988. De siste ti årene har han blant annet vært assistenttrener i Start, FC København, Köln, Lillestrøm, Rosenborg og Molde. Han har tidligere også vært hovedtrener i Mjøndalen og Aalesund. Hans siste jobb før Viking var som assistenttrener for Tor Ole Skullerud i Molde, men begge ble løst fra kontrakten.

Etter det Aftenbladet har fått kjennskap til, skal Wiggen nå ha sagt opp jobben i Viking.

Det har ikke lykkes Aftenbladet å få tak i Vikings klubbledelse torsdag kveld. Bård Wiggen har heller ikke besvart Aftenbladets henvendelser.