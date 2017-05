Bare fotballnerdene har hørt om ham. Nå er han tatt ut på Norges landslag.

Fem restauranter i Trondheim er på liste over de beste i Norden

Saken oppdateres.

Du skal være godt over gjennomsnittet oppdatert på fotball for å vite noe særlig om Bjørn Maars Johnsen.

Tirsdag ble han tatt ut i sin første landslagstropp i en alder av 25 år. Og det uten at landslagssjef Lars Lagerbäck har sett ham «live» en eneste gang.

– Jeg har ikke sett ham «live», men vi har fått et ganske bra inntrykk. Det blir interessant å se hvordan han fungerer på trening på dette nivået. Han vil veldig gjerne prestere for det norske landslaget og gjøre sin norske far stolt, sa Lagerbäck da han presenterte troppen til kampene mot Tsjekkia 10. juni (VM-kvalifisering) og Sverige tre dager senere.

– En utrolig ære

Selv var Johnsen i skyene etter uttaket, som blant annet kommer fordi Bournemoth-spissen Joshua King er skadet. Lagerbäck hadde plass til fire debutanter i sin tropp. Foruten Johnsen er det Stabæk-spiss Ohi Omoijuanfo, Sogndal-keeper Mathias Dyngeland og Rosenborg-backen Birger Meling.

Dyngeland var også en stor overraskelse, men han er det mange som har hørt om. Skottland-proff Johnsen er derimot et rimelig ubeskrevet blad.

– Fikk akkurat melding om uttak til Norges landslag. Har drømt om å spille med det norske flagget på brystet hele livet. En utrolig ære, skriver Johnsen på Twitter.

Fikk akkurat melding om uttak til Norges Landslag. Har drømt om spille med 🇳🇴på brystet hele livet. Utrolig ære!!!!! — Bjørn Maars Johnsen (@BjornMaars) May 30, 2017

Landslagsuttaket Målvakter: Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Ørjan Håskjold Nyland (Ingolstadt), Mathias Dyngeland (Sogndal). Forsvarsspillere: Omar Elabdellaoui (Hull), Haitam Aleesami (Palermo), Even Hovland (Nürnberg), Tore Reginiussen (Rosenborg), Birger Meling (Rosenborg), Håvard Nordtveit (West Ham), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Gustav Valsvik (Eintracht Braunschweig). Midtbanespillere: Sander Berge (Genk), Jo Inge Berget (Malmö), Mats Møller Dæhli (St. Pauli), Mohamed Elyounoussi (Basel), Markus Henriksen (Hull), Stefan Johansen (Fulham), Martin Linnes (Galatasaray), Ole Kristian Selnæs (Saint-Étienne), Anders Trondsen (Sarpsborg). Angrepsspillere: Tarik Elyounoussi (Olympiakos), Bjørn Maari Johnsen (Hearts), Ohi Omoijuanfo (Stabæk), Alexander Søderlund (Saint-Etienne).

En alternativ karriere

Hvem er så denne mannen? Han har norsk far og amerikansk mor, og har således dobbelt statsborgerskap. Han ble født i New York og vokste opp i North Carolina.

Som ungdomsspiller var han i Vålerenga, før han fikk noen kamper for Tønsberg. Så har han hatt en utradisjonell karriere i Spania, Portugal, Bulgaria og nå Skottland!

I 2012 meldte han overgang til en spansk 4. divisjonsklubb. Her viste han såpass gode takter at han fikk kontrakt med Atlético Baleares en divisjon opp. Deretter gikk turen videre til de portugisiske klubbene Louletano og Atlético CP. Såpass god var han i Portugal at flere av storklubbene der visstnok skal ha snust på norskamerikaneren, deriblant Benfica.

Drømmer om England

I stedet endte Johnsen opp i den bulgarske klubben Litex Lovech, som han spilte for I 2015 og 2016. Et nytt eventyr ventet i juli i fjor da han signerte for den skotske toppserieklubben Hearts, som endte på 5. plass sist sesong.

Høyreiste Johnsen spilte 37 kamper og scoret seks mål. I et intervju før jul gjorde han det klart hva som er drømmen:

– Som fotballspiller er målet mitt å spille i England eller i en annen stor liga. Den skotske ligaen er på vei opp, og folk ser på oss. Det er bra for alle. Ikke bare for meg, men for samtlige spillere, sa Johnsen til nettstedet scotzine.com .