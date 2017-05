Beckhams hyllest til Manchester United: - Litt lykke i en vanskelig tid

Eirik Jensen: – Redd for å bli dømt til fengsel

Manchester United-Ajax 2–0: – Denne kvelden var viktigere enn sport... Ja, en stor kveld for Manchester United, men en enda større kveld for byen og landet vårt.... I en tid hvor vi sørger med familiene som har mistet sine kjære, så har vi en sport som har gitt litt lykke i en vanskelig tid... Vi ber for fred, skriver David Beckham, tidligere Manchester United-helt, på Instagram .

Minst 22 liv gikk tapt da en bombe gikk av i Manchester Arena i forbindelse med en Ariana Grande-konsert sent mandag kveld. Over 60 ble skadet.

– Hele Manchester

Onsdag kveld sikret Manchester United seg Europa League-triumfen etter å ha slått Ajax 2–0.

Kampfakta Ajax – Manchester United 0-2 (0-1) 50.000 tilskuere Mål: 0-1 Paul Pogba (18), 0-2 Henrikh Mkhitaryan (48). Gult kort: Henrikh Mkhitaryan, Marouane Fellaini, Juan Mata, Manchester United, Joël Veltman, Amin Younes, Jaïro Riedewald, Ajax.

– Det er forferdelig når noe slikt skjer uansett hvor i verden, i London eller i Paris. I dag spilte vi ikke bare for oss selv. Vi spilte for dem som døde, for byen Manchester og hele nasjonen, sa Paul Pogba etter kampen ifølge Manchester Evening News .

Etter pokalen og dermed også spill i neste års Champions League var i boks, la byrival Manchester City ut denne hyllesten til naboklubben på Twitter:

– Dette er et trofé til hele Manchester og til alle som har lidd og sørget denne uken. Dette er stort og massivt for oss alle. Dette betyr mye for oss, sa Juan Mata i intervju med Eurosport, ifølge NTB.

Ber om parade

Phil Neville var en del av United-laget som tok trippelen (FA Cup, serie og mesterliga) i 1999. Han ber om en parade i byen etter finaleseieren.

– Da vi vant Champions League, holdt vi parade med trofeet gjennom byen. Det var utrolig. Etter det som skjedde mandag, bør United holde en parade i byen og avslutte ved Arenaen (Manchester Arena, der terrorangrepet skjedde mandag) igjen. Jeg mener det ville vært spesielt, sier Neville ifølge BBC .

Også denne sesongen har de røde djevlene sikret seg en slags trippel, men den er ikke like saftig denne gang med Charity Shield, ligacupen og Europa League.

– Fotball kan gjøre utrolige ting, så ikke dra på ferie. Dra tilbake til Manchester, få trofeet ut og del suksessen med byen, sier Phil Neville.