Bekreftet: Han er Barcelonas nye trener

Saken oppdateres.

Mandag kveld bekreftet katalanerne at Ernesto Valverde er ansatt som Luis Enriques etterfølger i sjefsstolen. Enrique ledet Lionel Messi & co. for siste gang da det ble seier i cupfinalen mot Alaves lørdag.

Spanske medier har i lengre tid spekulert høyt i at Valverde blir Barcelona-sjef etter han trakk seg som trener i Athletic Bilbao nylig.

– Jeg har snakket med ham i dag, og han er svært glad. Dette er en helt spesiell utfordring for han. Han har kapasiteten, kunnskapen og erfaringen til å mestre den, sier Barcelonas klubbpresident Josep Bartomeu i en uttalelse.

– Han har en måte å jobbe på som passer denne klubben. Han elsker å bruke ungdomssystemet, og han er også lidenskapelig med hensyn til teknologi og måten den kan brukes inn mot en kamp, tilføyer han.

Skuffelse

53 år gamle Valverde får nå jobben med å løfte Barcelona etter en sesong som i den spanske storklubbens målestokk har vært en smule skuffende. Sølvplass i ligaen og mesterligaexit i kvartfinalen er ikke der katalanerne ønsker å være.

Cuptriumfen ble bare et lite plaster på såret.

Valverde har en fortid som spiller i Barcelona. I perioden 1988 til 1990 fikk han noen få kamper for klubbens førstelag. Størstedelen av karrieren tilbrakte han i Athletic Bilbao, der 53-åringen har levert solide resultater også som trener.

Bilbao endte som nummer sju på tabellen i La Liga denne sesongen.

Tilbake i byen

Valverde har samtidig en fortid som fotballtrener i Barcelona by. Fra 2006 til 2008 ledet han byrival Espanyol og førte klubben til finale i UEFA-cupen.

På merittlista står også en periode i Valencia, samt tre ligatitler og to cupmesterskap med den greske storklubben Olympiakos.

Beslutningen om å ansette Valverde ble kunngjort av klubbpresident Bartomeu etter at Barcelona-styret hadde hatt et kort møte mandag.

Torsdag blir storklubbens nye trener bli presentert for fans og spansk presse.

