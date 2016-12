Bekreftet: Nå er han ferdig i Rosenborg

Saken oppdateres.

Holmar Örn Eyjolfsson har spilt sin siste kamp for Rosenborg. Det har lenge vært kjent at 26-åringen har forhandlet med den israelske klubben Maccabi Haifa, og fredag bekrefter RBK at han har kommet til enighet med klubben om sin personlige kontrakt.

– Jeg er glad for å ha signert med Maccabi Haifa. Jeg kan nesten ikke vente med å starte med å spille foran publikum på Sammy Ofer Stadium. Samtidig ønsker jeg å takke alle i Rosenborg for tiden der. Jeg har mange gode minner og fire trofeer derfra, skriver Eyjolfsson på Twitter.

Eyjolfsson har vært i Israel siden torsdag, og gjennomgikk den medisinske sjekken i går. Kontrakten skal være på fire og et halvt år, men dette er ikke bekreftet av noen av partene.

Dermed er den islandske stopperen historie for RBK. Ingen av klubbene vil bekrefte overgangssum eller andre detaljer rundt overgangen, men VG har tidligere spekulert i en overgangssum på rundt ti millioner kroner.

- RBK takker Holmar for en flott innsats igjennom to og et halvt år i klubben, og ønsker ham lykke til videre i karrieren, skriver klubben på sin hjemmeside.

Eyjolfsson kom til Trondheim sommeren 2014, og har vært fast stort sett hele perioden i RBK. Han fikk til sammen 93 kamper og fem scoringer, og vant to seriemesterskap og to cupgull.

Maccabi Haifa ligger for øyeblikket på tredjeplass i den israelske ligaen. Sportssjef i klubben er norske Tor-Kristian Karlsen. Klubben har vunnet tolv ligatitler, og var den første israelske klubben som kvalifiserte seg for Champions League.

Rosenborg har spilt mot klubben to ganger. Begge kampene i Champions League-kvalifiseringen i 2004 endte med trøndersk seier, 3–2 i Israel og 2–1 på Lerkendal.