Bekreftet: Rashani solgt til Odd

Det bekrefter Rosenborg på sin hjemmeside fredag.

– Det føles veldig bra. Jeg må takke Odd, for det var her alt startet. Det var her jeg fikk vist meg skikkelig fram som fotballspiller, som gjorde at jeg fikk prøvd meg ute i verden, sier Rashani.

– Jeg er utrolig glad for å være her og ser fram til å komme i gang allerede på søndag, la han til.

Odd møter da Sogndal i første eliteseriekamp etter fotballferien. Skien-laget bekrefter at Rashani får draktnummer 11 i Odd.

Rashani spilte for Odd mellom 2010 og 2014. 24-åringen spilte så noen år for danske Brøndby, før han dro til Rosenborg. Angrepsspilleren fikk 39 kamper og scoret fem mål for den regjerende mesteren i eliteserien.

– Elba er en profesjonell og flott fyr. Han har satt spor etter seg hos alle oss som har jobbet sammen med ham. Naturlig nok ønsket han mer spilletid, og da Odd kom på banen var det en god løsning. Vi ønsker Elba lykke til videre, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye til rbk.no.