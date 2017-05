Bekreftet: Wenger signerte ny kontrakt med Arsenal

Saken oppdateres.

Franskmannen har signert en kontrakt som manager for Arsenal de to neste årene. Det bekreftes nå på klubbens nettsider .

Denne sesongen har det vært stor misnøye med 67-åringen blant deler av Arsenal-supporterne. «Wenger out»-plakater er blitt vist på nesten hver eneste kamp.

Misnøyen ble ikke mindre av at Arsenal denne sesongen – for første gang under Wengers ledelse – havnet utenfor topp fire i Premier League, noe som betyr at klubben ikke får spille i Champions League den kommende sesongen.

Da var det kjærkomment at Wengers menn vant FA-cupen forrige helg .

– Jeg elsker denne klubben, og jeg ser inn mot fremtiden med optimisme og begeistring. Vi ser på det vi gjør bra og hvordan vi kan bli sterkere over hele linjen, sier Wenger i en pressemelding .

– Dette er en sterk gruppe spillere, og med noen tilskudd kan den bli enda mer suksessrik. Jeg er takknemlig for at styret viser meg denne tilliten, sier 67-åringen.