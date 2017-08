Bekreftet: Zlatan har signert ny kontrakt med United

Politisk floke om sjøørret i Stjørdal: Vigdenes: - Ikke redd for at MDG bryter samarbeidet

Saken oppdateres.

Zlatan Ibrahimovic har signert ny ettårskontrakt med Manchester United. Det bekrefter klubben selv på sine nettsider torsdag ettermiddag.

35-åringen spilte fjorårssesongen for José Mourinhos lag, men en kneskade gjorde at mange trodde svensken nå var ferdig med karrieren.

Siden den gang har ryktene gått om en mulig retur i United-drakten, og torsdag kom bekreftelsen.

– Jeg er tilbake for å fullføre det jeg har startet. Det var hele tiden klubbens og min intensjon at jeg skulle bli, sier Ibrahimovic i en pressemelding fra Manchester United.

– Jeg har jobbet hardt, og vil fortsette å gjøre det til jeg er i best mulig form før jeg returnerer til banen, sier Zlatan.

United-trener José Mourinho er naturligvis godt fornøyd med å ha signert superstjernen.

– Vi er glad for at Zlatan er på vei tilbake etter skaden, og vi er veldig glad for å ha hans ambisjoner og erfaring tilbake hos oss. Etter prestasjonene hans sist sesing, fortjener han at vi er tålmodig med ham, sier Mourinho.

På sine sosiale medier valgte svensken å offentliggjøre nyheten på sin særegne måte: