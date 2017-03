Bendter om toppscorerpresset: - Det er et fint press, deilig om jeg lykkes

Saken oppdateres.

Helt siden Nicklas Bendter ble klar for Rosenborg for litt over en uke siden, har hele presse- og fotballnorge villet ha en bit av han. Onsdag trente han for første gang i Trondheim sammen med Rosenborg, og gjorde seg bemerket med noen fine detaljer, sterke fysikk, og gode avslutningsferdigheter.

– Nivået er godt

Etter trening var det en smilende Bendtner som møtte pressen. Spissen fortalte at han var imponert over nivået på Rosenborg-treningene så langt, og sier samtidig at han trenger litt mer tid for å komme seg i form.

– Nivået her er godt. Jeg gleder meg til å komme ordentlig i gang, samt å spille kamper med denne gjengen. Samtidig har de andre vært i gang litt lengre enn meg. Jeg har litt igjen å bygge på før jeg er helt i toppslag. Jeg hadde jo en skadeperiode før jeg kom hit.

Dansken fikk sin RBK-debut mot islandske FH, men kampen ble best husket for at Bendtner ikke ville snakke med pressen etterpå. Etter onsdagens trening forklarer han hvorfor det ble slik.

– Jeg hadde ikke gjort noen avtale om å snakke med pressen på det tidspunktet. Men jeg er nesten alltid tilgjengelig, og er glad i å prate med dem, så hvis det blir gjort avtaler så stiller jeg opp.

Videre forteller Bendter at hans personlige mål er de samme som lagets, nemlig vinne alt, og komme til Europa.

Vil ut i Europa

– Vårt store mål er å vinne serien, cupen og å komme til Europa.

Hva er dine personlige ambisjoner da?

– Hvis laget lykkes, så lykkes jeg. Personlig suksess for meg er å vinne alle konkurranser vi er med i, og å komme til Europa.

Når Nicklas Bendtner signerer for Rosenborg i den norske Eliteserien så forventer mange at han blir toppscorer. Hva tenker du om det?

– Det er et fint press synes jeg. Det hadde vært deilig om det lykkes, sier dansken smilende.