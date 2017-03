Bendtner bryter stillheten: RBK-stjernen snakker onsdag

Saken oppdateres.

- Vi har så vidt snakket om dette i dag, og skal sette oss ned igjen onsdag morgen - som har vært planen hele tiden. Da kommer vi til å «legge hele opplegget», sier organisasjonsleder Trond Alstad til Adresseavisen.

Og snakker om hvordan klubben og stjernekjøpet Nicklas Bendtner vil forholde seg til mediene når RBK trener igjen på norsk jord onsdag.

Før han legger til:

- Rosenborg er en åpen og tilgjengelig klubb. Våre spillere skal være tilgjengelige.

Etter det Adresseavisen erfarer kommer Bendtner til å snakke med mediene etter onsdagens trening. Dermed er tiden for «ingen kommentar» fra den danske spiss-stjernen over.

Kom reaksjoner

Ordlyden fra Marbella etter kampen mot FH søndag var at dansken ikke skulle snakke med mediene før seriestart.

Og, som Alstad sa til Adresseavisen søndag

- Det har vært voldsom pågang fra alle typer medier. Alle vil ha en bit av ham, og derfor skal vi sette oss ned i neste uke og finne ut av hvordan vi skal behandle alt dette. Nicklas (Bendtner) er her for å spille fotball, og må få tid til å konsentrere seg om det.

Siden har reaksjonene kommet.

Fotballekspertene Bent Skammelsrud og Mini Jakobsen sa til Adresseavisen at de syntes denne stillheten var «merkelig». Mens styreleder Ivar Koteng var tydelig på at det ikke er aktuelt at den danske spissen ikke snakker før seriestart 2. april.

– Bendtner skal stille opp til intervju som alle andre fotballspillere. Så er det noen enkelttilfeller hvor han kanskje må beskyttes fra stor interesse, som det har skjedd med Pål André Helland tidligere, fortalte Koteng til VG.

Og utdypet overfor Adresseavisen:

– Det er ikke sånn det skal være. Vi er en åpen klubb. Det hele ble håndtert feil, sier Koteng.

Reiste mandag, fri tirsdag

Mandag hadde RBK-spillerne reisedag, mens de hadde fri tirsdag.

Onsdag trener man som normalt, og der er vanlig praksis i RBK at spillerne er tilgjengelige i intervjusonen inne på stadion etter økta. Det kommer også Bentdner til å gjøre.

Alstad kan ikke si noe om hva som blir utfallet av samtalene onsdag morgen.

- Hvordan de diskusjonene der vil foregå, har jeg naturlig nok ingen kommentar til nå, sier han, og gjentar at Rosenborg er en åpen og tilgjengelig klubb.

Organisasjonslederen vil heller ikke kommentere hvordan dialogen har foregått internt, etter at styreleder Koteng var så tydelig overfor administrasjonens «Bendtner-politikk» etter kampen søndag.