Bendtner fikk spesiell velkomst i comebacket: – Bråket fikk nesten nattehimmelen til å revne

Tiltalt for å ha drept faren sin med stein på åpen gate

Trondheim Friidrett uten deltakere i NM for første gang: – Ikke et hyggelig tegn

Joshua King var banens beste. Men Lagerbäck kritiserer ham for én ting

Joshua King var banens beste. Men Lagerbäck kritiserer ham for én ting.

Joshua King var banens beste. Men Lagerbäck kritiserer ham for én ting

Saken oppdateres.

DANMARK-POLEN 4–0

Nicklas Bendtner fikk sitt comeback i den danske landslagsdrakten fredag kveld, da Danmark slo Polen 4–0. Ikke siden 2015 har Bendtner spilt med flagget på brystet, men spissen er langt fra glemt.

Da Bendtner ble byttet inn for målscorer Andreas Cornelius etter 75 minutter, ble han møtt med stående applaus. Ifølge dansk TV2 førte byttet til kveldens kanskje største jubelbrøl.

Da Bendtner ble byttet inn, skriver Ekstra Bladet, var «nattehimmelen nær å revne av bråket».

Svært viktig seier

Tidligere i omgangen hadde de fremmøtte i Parken jublet bare Rosenborg-spissen ble vist på storskjermen.

Danmark hadde avgjort kampen lenge før Bendtner kom inn. Thomas Delaney, Nicolai Jørgen, Andreas Cornelius sikret Danmark en 3–0-ledelse, før Tottenham-stjernen Christian Eriksen, ifølge mange banens beste, fastsatte sluttresultatet til 4–0 med et velplassert skudd.

Seieren var svært viktig for Danmarks jakt på VM-plass. Nå er danskene bare tre poeng bak Polen, som leder VM-kvalifiseringsgruppe E. Danmark har 13 poeng - like mange som Montenegro.

– Vi er utrolig glade for å bevise at vi er i live (i kampen om avansement, journ. anm). Det er et godt signal å sende, også til de andre lagene i gruppen, sier Christian Eriksen til kanal 5 ifølge bt.dk.

Fikk selskap av en til RBK-er

Thomas Delaney sendte danskene i føringen på eget gress. Delaney stanget et innlegg fra Christian Eriksen i mål etter et drøyt kvarter i Parken. 2-0 kom tre minutter før pause, og igjen serverte Eriksen. Andreas Cornelius plasserte ballen trygt inn i mål fra kort hold.

Danskene ga seg ikke med det. Nicolai Jørgensen satte inn 3-0 etter en knapp times spill, mens servitør Eriksen fikk gleden av å score selv da det gjensto ti minutter av full tid.

Nicklas Bendtner var ikke den eneste RBK-spissen som fikk spilletid fredag. Mike Jensen ble byttet inn like før slutt.

Hør Fjørtoft røpe hemmeligheter fra 90-tallets suksesslandslag, rådene til Hegerberg og NFF og Lagerbäcks prosjekt: