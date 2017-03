Bendtner før onsdagens finale: - Jeg starter ikke kampen

Saken oppdateres.

Nicklas Bendtner blir i hvert fall ikke å finne i startoppstillingen mot Brann i den såkalte Mesterfinalen. Kampen mellom seriemester og cupvinner (i dette tilfellet seriemester mot serietoer) har flere ganger tidligere vært forsøkt innført som tradisjon i Norge.

Både i 1993 (2-0-seier over Kongsvinger), 2002 (2-0-seier over Viking) og i 2010 (3-1-seier over Aalesund) endte det med trøndersk seier. Prestisjen er kanskje ikke all verden, men en fin mulighet for en flyvende start på 100-årsjubileet.

– Det er en tittel og det handler om å vinne. Nå er vi i gang og da må vi vinne fotballkamper og få en god følelse. Det har vi lyst til å bli vant til, sier Kåre Ingebrigtsen til Adressa.

Rosenborg-treneren tok ikke ut noe lag overfor Adresseavisen, men antyder at det ikke blir toppet lag ettersom Rosenborg etter Brann-kampen skal spille tre serierunder på en uke. Legg til at to av kampene er mot Odd og Molde, så er det lett å forstå at Bruttern ser verdien i friske bein.

– Tror jeg kommer til å score en del

– Vi stiller alltid best mulig lag for den kampen vi skal spille, men det er ingen tvil om at det er en totalvurdering når vi skal spille fire kamper på ti dager, sier Ingebrigtsen.

Mye har handlet om hans danske nyervervelse den siste tiden. 29 år gamle Bendtner har spilt toppseriefotball i England, Italia og Tyskland. Da må han tåle å være storfavoritt til å bli toppscorer her hjemme i vår lille andedam.

– Jeg har satt meg noen personlige mål som skal oppfylles og jeg tror jeg kommer til å score en del mål, sier dansken uten å gi noe eksakt svar på antall scoringer.

– Mye energi og tid er lagt ned

Trolig blir det få sjanser å få det første Rosenborg-målet allerede mot Brann. Angriperen selv sier i hvert fall det på direkte spørsmål om han starter på Brann Stadion i Mesterfinalen.

– Vi gleder oss til å spille kamper av betydning igjen. Mye energi og tid har vært lagt ned, så det blir godt å starte sesongen, sier Bendtner.

– Starter du i morgen?

– Nei, jeg starter ikke i morgen, men for lagets del blir det gøy å komme i gang, fortsetter han.

– Ikke optimalt for noen

Det blir uansett nok av tid til å bli kjent med Rosenborg-spissen den nærmeste tiden. Ingebrigtsen mener kanskje det blir litt vel mye i starten.

– Personlig ville jeg startet tidligere og med kamper i helgene, før vi går inn i oppsett som vi har nå. Det er det ikke vi som bestemmer. At vi åpner serien med tre kamper på en uke er ikke optimalt for noen, sier Brutter'n.

– Vi har bredde i stallen til å gjøre det, så vi tåler det. Det er verre for lag med færre spillere å starte med tre tøffe kamper, fortsetter han.