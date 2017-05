Bendtner fra start mot Tynset

Saken oppdateres.

Mens flere nøkkelspillere fikk fri da Rosenborg gikk videre med 2–0-seier over Strindheim i Norgesmesterskapets første runde, sender Ingebrigtsen et sterkt mannskap til Nord-Østerdalen i runde to.

Med unntak av høyreback Vegar Eggen Hedenstad - som har fått innvilget fri og erstattes av Erlend Dahl Reitan - stiller Rosenborg-sjefen et toppet mannskap mot Tynset på bortebane onsdag kveld.

Dette til tross for et hardt kampprogram, der trønderne søndag skal møte Vålerenga på bortebane, før laget sannsynligvis spiller 3.runde i NM om en uke. En uke som avsluttes med hjemmekamp mot Strømsgodset - lagets syvende kamp på tre uker.

Overraskende uttak

Derfor kommer onsdagens lagoppstilling sannsynligvis overraskende på de fleste. Mange forventet nok heller et reservepreget lag som ville gi stjernene en liten pust i bakken.

Årsaken er etter alt å dømme de labre prestasjonene som har gitt to poeng på de siste tre kampene. Til tross for serieledelse ble Rosenborg kritisert for kjedelig fotball allerede før den perioden og det ble altså ikke bedre da laget gav fra seg to 1–0-ledelser på hjemmebane mot Tromsø (1–2-tap) og Lillestrøm (uavgjort 1–1).

Historisk kamp for Bendtner

På fotballens festdag 16. mai og klubbens hundreårs-jubileum fire dager senere, var ett poeng på de to kampene en solid festbrems.

Dermed er Nicklas Bendtner med Rosenborg til Tynset, noe som blir en historisk kamp for den tidligere Arsenal-spissen. Dansken har aldri spilt på en profesjonell fotballkamp på en så liten stadion som Nytrømoen.

Gode hjemme

Så spørs det om forhåndsfavorittene gir Tynset en liknende karusell som Rosenborg gjorde i første runde av NM i 2008. Også da jaktet daværende Rosenborg-sjef Trond Henriksen revansje etter en svak start i serien. Det endte med 11–0-seier.

Tynset har overbevist på hjemmebane i sin 3.divisjons-avdeling og vunnet alle sine hjemmekamper mot Gjøvik-Lyn, Frigg, Flisa så langt. I tillegg har rødtrøyene slått Orkla på hjemmebane i første runde av cupen.

Rosenborg-laget (4–3–3): Arild Østbø - Erlend Dahl Reitan, Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik, Birger Meling - Mike Jensen, Anders Ågnes Konradsen, Fredrik Midtsjø - Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Milan Jevtovic