Bendtner ikke i troppen – cupkongen Vilhjálmsson starter på topp

Saken oppdateres.

Onsdag kveld spiller Rosenborg for videre avansement i cupen. Trønderne kom seg komfortabelt videre fra den tredje runden etter 2–4 mot Levanger. Da bidro Matthías Vilhjálmsson sterkt med hat trick. Islendingen får fornyet tillit i kampen mot Jerv etter å ha blitt benket av Kåre Ingebrigtsen i tre av de fire, svært viktige Europa-kampene klubben akkurat har vært gjennom.

Med Bendtner hjemme i Trondheim, får Vilhjálmsson altså sjansen fra start i sin foretrukne posisjon som spiss.

Kåre Ingebrigtsen har valgt å spare flere av sine nøkkelspillere til storkampen mot Molde på lørdag. Det betyr at også Mike Jensen, Pål André Helland og Tore Reginiussen er hjemme i Trondheim.

Hansen på benken

Ingebrigtsen benker førstekeeper André Hansen til fordel for Arild Østbø. Rogalendingen har startet en cupkamp og to eliteseriekamper for Rosenborg i år.

Jerv ligger på en 11. plass i OBOS-ligaen med 22 poeng, men har vunnet sine to siste kamper. De kom seg videre fra den tredje runden i cupen etter å ha slått Åsane 2–1.

Rosenborg (4–3–3):

Arild Østbø -

Birger Meling, Johan Lædre Bjørdal, Jørgen Skjelvik, Alex Gersbach -

Fredrik Midtsjø, Marius Lundemo, Anders Konradsen -

Yann-Erik de Lanlay, Matthías Vilhjálmsson, Milan Jevtovic

På benken:André Hansen, Morten Konradsen, Jacob Rasmussen, Mushaga Bakenga og Jonathan Levi.

Kampen ser du direkte på adressa.no!

Du kan også chatte med vår reporter fra 18.15.