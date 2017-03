Bendtner klar for RBK: Dette sier Bruttern om stjernehandelen

Saken oppdateres.

Sent mandag kveld ble det kjent på RBKs hjemmesider at den danske stjernespissen Niklas Bendtner har skrevet under en treårskontrakt med Rosenborg.

29-åringen skal etter planen ankomme Marbella tirsdag, og er klar for å begynne å levere scoringer for RBK.

– Det er enormt bra for Rosenborg. Det viser at vi har et navn når slike spillere kommer til oss, sier Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen.

Arsenal og Juventus

Bendtner kommer fra Nottingham Forest, og har en voldsom CV sett i norsk målestokk.

Han har blant annet spilt for Arsenal, Juventus og Wolfsburg. Bendtner står videre med 72 landskamper.

Dansken ble klar for Forest så sent som i fjor sommer, og spilte en god del i starten av sesongen. Etter hvert har han slitt med spilletiden, og nå innrømmer Ingebrigtsen at de har jobbet med Bendtner i lang tid.

– Det har vært tøff jobbing over en lang periode, og vi trodde ikke at dette var mulig. Men etter hvert som vi nøstet i dette, så tenkte vi at vi i hvert fall skulle jobbe så mye med saken at vi fikk et ja eller nei.

– Ettersom tiden gikk har det blitt mer interessant for Niklas, og nå er han klar for oss, sier RBK-treneren.

– Sprenger dere banken med denne handelen?

– Økonomien i dette får du høre med Stig Inge (Bjørnebye, sportslig leder) om. Men nei, vi sprenger ikke noen bank her, svarer Bruttern.

– Få tilbake gleden

RBK-treneren mener videre at Bendtner passer perfekt inn i hans 4–3–3. Og melder at den storvokste spissen er klar fra første trening, som altså etter planen blir på Marbella i løpet av kort tid.

– En klassespiss, som egentlig har alt. En som vi vet scorer mye mål, og som vil komme til målsjanser i RBK. Jeg tror det er måten vi spiller på som gjør at Niklas fikk lyst til å komme til oss, sier han - og svarer slik på spørsmålet om danskens rebell-rykte:

– Han hadde lyst til å finne tilbake litt til gleden med å spille fotball igjen. Det er også litt av grunnen til at han kommer til oss nå. Så vet jo vi at om han spiller bra her, så har man ingen garantier for hvor lenge han blir i RBK, sier Ingebrigtsen - vel vitende om treårskontrakten dansken har signert.

Opp- og nedturer

Bendtner har en solid internasjonal karriere, som samtidig er preget av opp- og nedturer. Han har spilt over 100 ligakamper for Arsenal, og scoret 24 mål.

I Arsenal-tida,som startet i 2005, var han lånt ut til både Birmingham og Sunderland, med totalt 17 mål på 70 kamper, før han dro videre til Juventus. Der stoppet det på ni kamper og ingen mål.

I tyske Wolfsburg scoret Bendtner tre mål på 31 kamper, mens Nottingham-statistikken endte på 14 kamper og to mål i serien. Dette er tall hentet fra wikipedia.

Så gjenstår det å se hvordan de tallene blir i Trondheim. Ut fra sosiale medier mandag kveld er forventingene enorme. Allerede denne uka kan man få første glimt av Bendtner, når RBK spiller to treningskamper på Marbella.