Bendtner med i troppen: Kan få RBK-debuten

Saken oppdateres.

Fredag uttalte RBK-trener Kåre Ingebrigtsen overfor Adresseavisen at han håpet at storsigneringen Nicklas Bendtner kunne bli kampklar til søndagens kamp mot islandske FH.

– Vi håper jo at han skal få spilletid, men det er også litt ugunstig å pådra seg en strekkskade tre uker før seriestart. Vi får se, nå fikk han fikk han en ordentlig tøff økt her. Tåler han det, kan det fort hende at han spiller litt på søndag, sa RBK-treneren - og ville avvente avgjørelsen.

Nå er imidlertid avgjørelsen tatt. RBK.no melder at Bendtner er i troppen, som skal møte Matthias Vilhjalmssons tidligere klubb klokken 13 søndag ettermiddag. Det er fortsatt ikke kjent om han starter kampen.

Snakkis

29-åringen har naturlig nok vært denne ukas store snakkis i fotball-Norge.

Den tidligere Arsenal-spilleren signerte mandag kveld, trente for første gang onsdag, og satt på tribunen da RBK slo HJK fra Finland 2–1 torsdag kveld.

Bendtner har med unntak av en pressekonferanse onsdag ikke uttalt seg til mediene om sin nye tilværelse i RBK. Så får man se om han får spilletid søndag.

Adresseavisen chater direkte fra kampen på Marbella fra klokken 12.45.

Livestudio finner du her

Her er troppen

Foruten langtidsskadde Yann-Erik de Lanlay og Andreas Helmersen, er Birger Meling fortsattt uaktuell. Det samme gjelder Marius Lundemo.

Slik er troppen:

André Hansen, Arild Østbø, Julian Faye Lund - Vegar Eggen Hedenstad, Erlend Dahl Reitan, Tore Reginiussen, Johan Lædre Bjørdal, Jørgen Skjelvik, Jacob Rasmussen, Alex Gersbach, Mike Jensen, Fredrik Midtsjø, Anders Konradsen, Mushaga Bakenga, Pål André Helland, Milan Jevtovic, Erik Botheim, Matthias Vilhjalmsson, Nicklas Bendtner.