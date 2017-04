Bendtner starter mot Odd

Saken oppdateres.

Nicklas Bendtner fikk bare en halvtime som innbytter i Mesterfinalen mot Brann i midtuken.

Men nå når det virkelig gjelder - i serieåpningen hjemme mot Odd - har Kåre Ingebrigtsen ryddet plass til dansken på topp.

Rosenborg-spillerne har noe å hevne fra fjorårssesongen, selv om RBK tok seriegullet lekende lett. For Odd vant begge seriekampene mot Anders Ågnes Konradsen & Co., og midtbanespilleren har lovet overfor Adresseavisen at det ikke skal bli tre tap på rad mot telemarkingene.

– Det var irriterende at Odd slo oss to ganger, absolutt. Det var to tette kamper, og det blir sikkert like jevnt i år. Men vi er såpass godt forberedte nå at jeg tror vi vipper det til vår favør i helgen, sa han etter fredagens trening.

Lørdag var det ingen formasjonstrening på Lerkendal, men nå er laget offentliggjort.

Ågnes Konradsen blir ikke overraskende å finne som Rosenborgs midtbaneanker mot Odd, med Mike Jensen og Fredrik Midtsjø ved siden av seg som indreløpere.

Milan Jevtovic er foretrukket foran Mushaga Bakenga på venstrevingen, men det vil ikke komme som noen stor bombe om sistnevnte byttes inn i løpet av kampen.

Slik starter RBK (4–3–3): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik, Alex Gersbach - Mike Jensen, Anders Ågnes Konradsen, Fredrik Midtsjø - Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Milan Jevtovic

Benken: Arild Østbø, Jacob Rasmussen, Matthias Vilhjalmsson, Erlend Dahl Reitan, Elbasan Rashani, Mushaga Bakenga, Johan Lædre Bjørdal