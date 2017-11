Bendtner vurderte å legge opp: – Familien min sa at RBK kunne gi meg fotballgleden tilbake

Saken oppdateres.

To kamper før slutt i årets Eliteserie topper Nicklas Bendtner toppscorerlisten med 18 mål, og han var en svært viktig grunn til at Rosenborg kom seg til Europa League i august.

Men karrièren til den høyreiste dansken kunne tatt en annen vending før han smått sjokkerende signerte en treårskontrakt med Rosenborg tidlig i mars.

Før Rosenborg-tiden spilte den tidligere Arsenal-, Juventus- og Wolfsburg–spissen i Nottingham Forest, hvor han scoret to mål på 15 kamper. Han var like kjent for alt han foretok seg utenfor banen som på, og det stjal fokus fra fotballkarrièren.

Vurderte å legge opp

Så ille var det at dansken vurderte å legge opp etter tiden i den britiske klubben.

– Jeg vurderte å stanse karrièren min etter tiden i Nottingham Forest. Det var absolutt noe jeg tenkte på. Men min agent, mine venner og familie ledet meg tilbake på sporet, og vekk fra tankene om å legge opp, sier Bendtner til den danske avisen Ekstra Bladet.

Og det var nettopp slik han til slutt ga etter for Stig Inge Bjørnebye og Rosenborgs frieri.

– Familie og venner sa at Rosenborg kunne få min fotballglede tilbake. I dag kan jeg se at de ga meg et riktig fornuftig valg, sier Bendtner til Ekstra Bladet.

Da han ble Rosenborg-spiller satte han seg tre mål. Han skulle vinne Eliteserien, han skulle spille i Europa, og han ville tilbake på landslaget og bidra til at Danmark kom til VM.

– Det er i tillegg en ekstraordinær gevinst å få muligheten til å bli toppscorer. Nå er jeg så tett på at det er dumt å ikke gå etter den tittelen. Akkurat nå har jeg ikke noe å klage over, forklarer han ti den danske avisen.

– RBK har gitt meg mye

I helgen var Bendnter med på å sikre laget sin tredje tittel på rad, til tross for tap mot Aalesund. Den danske spissen sier at det ikke er sikkert at han forsvinner i vintervinduet.

– Jeg er glad i Rosenborg. Det har vært en fantastisk sesong. Jeg tenker ikke på å skifte klubb, sa han til Adresseavisen etter kampen.

Han utdyper det til Ekstra Bladet.

– Jeg vet godt at noen dører kan åpne seg. Men jeg har det slett ikke travelt, og tenker ikke på å reise vekk. Jeg er glad for å være her, og stolt over det som har skjedd det siste året. Rosenborg har ikke bare gitt meg noe fotballmessig. Jeg har også fått noe på et menneskelig og mentalt nivå. Det er et veldig godt sted å være, sier han til Ekstra Bladet.