Bendtners første ord etter overgangen: – Perfekt match mellom meg og Rosenborg

Saken oppdateres.

– Jeg var på et sted hvor jeg trengte å ta en god beslutning. RBK er et godt valg for meg. Jeg må være på et sted hvor jeg er glad og tilpass. Den følelsen har jeg fått her fra starten, sa Bendtner på ettermiddagens pressekonferanse i Marbella.

Onsdag formiddag gjennomførte han sin første spillerøkt med Rosenborg, og etter lunsj møtte han et stort presseoppbud på spillerhotellet i Spania.

Sammen med Stig Inge Bjørnebye, Mike Jensen og Kåre Ingebrigtsen kjørte de en fellesseanse for de fremmøtte.

God musikksmak

– Det har vært en fin første dag. Mike (Jensen) har satt meg inn i tingene utenfor banen, og førsteinntrykket er positivt, sa han.

Bendtner er den nye romkameraten til RBK-kapteinen. De to gutta kjenner hverandre fra tidligere, og har åpenbart funnet tonen igjen.

– Det er fint å ha Nicklas her, og det er hyggelig å ha ham som romkamerat. Han har god musikksmak. Det går mest i rap, sa Jensen.

Klar til seriestart

Bendtner sa at han har fulgt RBK siden storhetstiden på nittitallet, og at han har lyst til å være med på å føre laget tilbake til toppen av Norden.

– Det er et stort lag, og har vært det i mange år. Kåre sier de bygger seg opp igjen og vil være en del av det. Og så føler jeg at matchen mellom oss er prefekt på dette tidspunktet i karrièren. Vi skal fortsette å vinne kampene, vinne «pokalen» og vinne serien. Så vil vi gjerne spille sammen med de store guttene i Europa, sier han – og melder seg kampklar til seriestarten 2. april.

– Jeg regner med at jeg er klar til da.

Vil spille for Danmark

På spørsmål om hva han tenker om at norsk fotball gjerne blir sett litt ned på i Danmark, kvitterte Bendtner kjapt:

– De sier så mange rare ting i Danmark, det kan jeg love deg.

Bendtner bekrefter at han har snakket med Danmarks landssjef og tidligere RBK-trener Åge Hareide, men vil ikke si hva de har snakket sammen om.

«Vi snakket om blomster og bier», sa han og gliste. Men samtidig er han klar på at han har ambisjoner om å igjen spille for Danmark.

– Jeg tror jeg blir en suksess i RBK, og har ambisjoner om å vende tilbake på landslaget. Raskest mulig.

Trondheim ikke London

Dansken har fortsatt ikke vært i Trondheim, men ser frem til å flytte nordover.

– Jeg tror jeg kommer til å trives i byen. Mitt første inntrykk av hva Mike og de andre på laget har fortalt er veldig positivt. Det er selvsagt ikke London, men jeg tror jeg kommer til å trives i byen, sier Bendtner.

Startet som en spøk

Stig Inge Bjørnebye har jobbet med overgangen stort sett hele arbeidsdagen i tre uker, og kunne mandag endelig signere avtalen med sin nye spiss.

– Jeg leste i avisen at det hele startet som en spøk. Vi har klødd oss litt i hodet for å kartlegge når ideen ble realistisk å forfølge. Nicklas er en stor profil, og veien til signering har vært veldig interessant. Vi har fått jobbe i fred, og det har vi satt pris på, sier sportssjef Stig Inge Bjørnebye.

Må bruke den neste måneden godt

Kåre Ingebrigtsen har vært klar på at Rosenborg skulle erstatte Christian Gytkjær som dro til Tyskland. Nå har han fått spissen han har ønsket seg.

– Sportslig skjønner vel alle at vi har lett etter en 4–3–3-spiss. Nicklas er en perfekt match. Han er en spiller som gjør oss bedre, og hjelper oss til å nå de målene vi har satt oss. Jeg er ikke i tvil om at det ikke går så lang tid før Danmark får en ny mann i landslagstroppen, sier Ingebrigtsen.

Han skryter av sin nye spiss sine avslutningsegenskaper, og håper å få han kampklar i løpet av måneden.

– Nicklas er en fantastisk avslutter. Han scorer med høyre fot, venstre fot og med hodet. Det er en fantastisk spiss vi har fått tak i. Så har vi en måned på å få han virkelig kampklar, så regner jeg med at det blir morsomt for både dansker og nordmenn, sier Ingebrigtsen.