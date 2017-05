Bildene av Messis dobbeltgjenger går verden rundt: «Det er helt umulig å se forskjell»

مصاحبه با خبر گزاري مهر توسط خانم همتي كه مي تونين داخل سايت بخونين http://yon.ir/k9Avf اضافه وزن به اون شكل نيست 😂😊. #مسي #مسي_ايراني #خبرگزاري_مهر #messo #messiirani #

A post shared by riza parastish ( Messi Irani ) (@rezaparastesh_) on Apr 25, 2017 at 7:08am PDT