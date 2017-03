Bjørgen tok sitt 20. NM-gull: - Det var brutalt

Saken oppdateres.

Rognes-løperen var kjempefavoritt på forhånd som følge av at flere av de argeste rivalene uteble. Verken Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg eller Astrid Uhrenholdt Jacobsen var på start.

37-åringen ledet fra start til mål og brukte 12.04,4 minutter på fem kilometer fri teknikk.

NM langrenn i Gålå fredag: Kvinner, 5 km fri teknikk: 1) Marit Bjørgen, Rognes 12.04,40, 2) Kari Øyre Slind, Oppdal 0.22,8 min. bak, 3) Tiril Udnes Weng, Nes 0.26,5, 4) Thea Krokan Murud, Søre Ål 0.41,1, 5) Marte Mæhlum Johansen, Østre Toten 0.43,5, 6) Hilde Fenne, Bjørgum 0.44,1, 7) Lotta Udnes Weng, Nes 0.45,4, 8) Kathrine Harsem, Varden Meråker 0.49,5, 9) Guro Bostad, Strindheim 0.49,6, 10) Anne Kjersti Kalvå, Lundamo 0.51,10.

– Det betyr mye. Det er ikke så mange som har 20 NM-gull. Det er godt å ha med seg, og jeg er «still going strong» i en alder av 37, så det er bra det, sa Bjørgen.

– Det har vært en sesong over all forventning. Ut fra der jeg sto i sommer med skade, og i august, så skjønte jeg at jeg måtte være tålmodig, men det har gått over all forventning, fortsatte hun.

Selv om fredagens gulløp så lett ut, var det ifølge Bjørgen det tyngste løpet hun har gått i vinter.

– Det var brutalt, men det har vel litt med at man har sluppet seg litt ned og ikke gjort så mye, sa Bjørgen.

Sølv til Slind

Hun hadde kun én landslagsvenninne med seg på startstreken fredag, og Kari Øyre Slind var også nærmest veteranen i mål. Landslagsdebutanten tok sølvet 22,8 sekunder bak Bjørgen.

– Det var artig å få en bra avslutning på sesongen. Jeg følte det var nødvendig. Det har vært litt rot denne sesongen, men de siste fem-seks ukene har vært bra. Da har fokuset vært på å gjøre det bra her, sa Slind til NTB.

Lagsprintvinner fra torsdagen, Tiril Udnes Weng, slo Thea Krokan Murud i kampen om bronsen. Weng endte 26,5 sekunder bak Bjørgen.

Skiskyttere i toppen

Hele 253 jenter stilte til start på Gålå, derav flere skiskyttere. Hilde Fenne var en av dem, og 23-åringen, som var med på stafettlaget som tok VM-gull i 2013, ble nummer seks.

Gullet var Bjørgens tredje i NM-sammenheng denne sesongen. Under mesterskapet på Lygna i januar gikk langrennsdronningen til topps både på 10 kilometer klassisk og i skiathlon.

Bjørgen tok karrierens første NM-gull på den klassiske sprinten i Lillehammer i 2005. Siden er det blitt ytterligere 19.

Alt tyder på gull nummer 21 kommer lørdag. Da er VM-dronningen fra Lahti kjempefavoritt til å gå til topps på tremila i fri teknikk på Gålå. Heller ikke der stiller Weng, Østberg eller Jacobsen opp.

– Vi får se. Tremil passer meg veldig bra, så jeg gleder meg til den, sa Bjørgen.

Totalt har 37-åringen nå 34 NM-medaljer, alle individuelle.

