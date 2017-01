Bjørnebye har jaktet ny RBK-midtstopper fra hytta på Trysil

Saken oppdateres.

8. januar åpner det norske overgangsvinduet. Dagen etter samles RBK-spillerne til 2017-sesongens første trening, før laget 11. januar reiser på treningsleir til Gran Canaria.

Det blir uten Hólmar Örn Eyjólfsson, som er solgt til Maccabi Haifa.

Men, som trener Kåre Ingebrigtsen tidligere uttalte i Adresseavisen: Han har som mål å ha en ny stopper på plass i troppen til avreise Gran Canaria.

Dette er en tanke sportslig leder Stig Inge Bjørnebye deler med Bruttern:

– Ja, jeg tror det, svarer han på spørsmålet om de har en ny stopper klar innen 11. januar.

Har sjekket ut «caser»

Bjørnebye vil ikke være for konkret når han snakker midtstopper med Adresseavisen.

Men bekrefter at han har jobbet konkret med enkeltspillere i romjula, og at det ble en god del telefoner fra hytta i Trysil.

– Vi sjekker ut de interessante casene vi har på bordet, og har hatt på bordet en stund. Parallelt sørger vi for at vi oppdaterer oss på markedet gjennom kontaktnettet vårt. Det er interessant å jobbe med dette, da vi får svar på om systematikken vår fungerer. Samhandling gjelder her også, sier han, og fortsetter:

– Jeg har jobbet med spillerlogistikk innimellom smøring av tørrvoks, romanlesing og øvrig familielogistikk. Fjellheimen i Trysil er litt annerledes enn Brakka. Det kan av og til være fint med rolige omgivelser.

– Stadig henvendelser

Mens det norske vinduet åpner søndag, har det internasjonale vinduet allerede åpnet. Eyjolfsson er allerede på plass i Israel, og det har lenge vært spekulert i RBK-fremtiden til blant andre Jonas Svensson. Også keeper Adam Larsen Kwarasey er stemplet som usikker, og har blant annet vært i USA og møtt Minnesota.

– Er det noen aktivitet på ut-fronten nå?

– Den aktiviteten er det ikke vi som styrer eller setter tempoet på, men det kommer stadig henvendelser på våre spillere. Disse henvendelsene påvirker ikke oss i særlig grad før det er konkret fra klubber, svarer Bjørnebye.

Det norske overgangsvinduet er åpent til 31. mars. Det internasjonale vinduet står imidlertid åpent kun ut denne måneden.

– Tror du det blir et trykk mot RBK-spillere de neste ukene?

– Januarvinduet er vanligvis et ganske rolig vindu, bortsett fra det siste døgnet i England. Vi er forberedt på det som måtte komme, og har tid på oss etter at det internasjonale vinduet er stengt. I motsetning til i sommervinduet, sier Bjørnebye.