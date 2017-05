Forsker anbefaler stans av sivil trafikk under militærøvelser

19-åring hevder hun er utsatt for tortur på koranskole i Somalia

Ble stemplet som flopp. Her sikrer han ligagullet for Chelsea

Forsker anbefaler stans av sivil trafikk under militærøvelser

19-åring hevder hun er utsatt for tortur på koranskole i Somalia

Ble stemplet som flopp. Her sikrer han ligagullet for Chelsea

Saken oppdateres.

WEST BROMWICH-CHELSEA 0–1

Belgieren Michy Batshuayi hadde et godt rykte på seg da han signerte for Chelsea fra Marseille i sommer. Det sier overgangssummen i verdi av over 350 millioner kroner det meste om.

Batshuayi har imidlertid slitt stort i London-klubben, og hadde ikke scoret siden august. I britisk tabloidpresse har han blitt stemplet som en flopp.

Fredag løsnet det imidlertid - på det perfekte tidspunkt. Da Chelsea trengte ett mål for å sikre ligagullet i bortekampen mot West Bromwich, dukket Batshuayi opp på bakerste stolpe og scoret.

– For en eventyrhistorie, utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

– En spiller som ikke har spilt så mye denne sesongen, avgjør kampen. Fotball er fa** meg utrolig! sier en henrykt Cesc Fabregas, før han får beskjed av Sky Sports-reporteren om å passe ordbruken.

Se Chelsea-stjernene synge i garderoen her:

– Alle er glade

Batshuayi selv sliter fortsatt litt med engelsk. I et engelskspråklig intervju vist på TV 2, steppet imidlertid keeperkjempen Thibaut Courtois inn som tolk for å oversette spørsmålene.

– Det er bra. Å vinne ligagullet i dag, er veldig bra, sier en smørblid Batshuayi.

– Alle er glade, det er en bra dag for Chelsea, legger han til.

Antonio Conte forklarer Batshuayi bytte slik:

– Jeg syntes at Hazard og Pedro så slitne ut, og vi trengte mer energi, sier han til Sky Sports.

Italieneren hylles etter en strålende sesong. Chelsea ligger for øyeblikket ti poeng foran Tottenham, som riktignok har én kamp mer å spille.

– Det var ikke lett for meg å komme til England og teste ut nye vaner, et annet språk og å arve spillere etter en dårlig sesong, sier Conte, som også takker spillerne for strålende arbeid denne sesongen.

Dette er sjette gang Chelsea vinner toppdivisjon i England.

Premier League, ti siste seriemestere *2016/17: Chelsea * 2015/16: Leicester City * 2014/15: Chelsea * 2013/14: Manchester City * 2012/13: Manchester United * 2011/12: Manchester City * 2010/11: Manchester United * 2009/10: Chelsea * 2008/09: Manchester United * 2007/08: Manchester United

– Tomme for idéer

Dermed havner seriegullet på Stamford Bridge - akkurat som for to sesonger siden. Triumfen er sikret med to runder igjen, siden det nå er ti poeng ned til Tottenham på andreplass.

– Folk har avskrevet oss som lag og som spillere og dette har stoppet kjeften på dem. Vi er mestere, sier midtstopper Gary Cahill.

Det var imidlertid langt fra en enkel reise for Chelsea. Antonio Contes menn skapte en del sjanser i første omgang, men West Bromwich kjempet iherdig.

– Chelsea virker litt tomme for idéer i øyeblikket, sa Wikestad halvveis i andre omgang.

Etter 76 minutter valgte imidlertid Antonio Conte å bytte ut Pedro Rodríguez for Batshuayi. Og som så mange ganger før tidligere denne sesongen, fikk Contes grep maks uttelling.