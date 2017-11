Bommet på straffe 11 minutter på overtid i vilt Premier League-drama

Gullet er sikret: Her er de elleve som skal sørge for skikkelig RBK-feiring

Saken oppdateres.

EVERTON-WATFORD 3–2

– For et drama! Uvirkelige scener, sa TV 2-programleder Jon Hartvig Børrestad.

Mange Premier League-entusiaster hadde nok øynene rettet mot Chelsea-Manchester United søndag kveld. Men det var i en annen kamp, Everton-Watford, at det ble virkelig dramatisk.

Watford ledet 2–0 etter mål fra Richarlison og Christian Kabasele. Så våknet Everton. Oumar Niasse scoret etter 67 minutter, før Dominic Calvert-Lewin utlignet syv minutter senere. Men det var i overtidsminuttene kampen tok av.

Først felte José Holebas Everton-ving Aaron Lennon innenfor sekstenmeteren. Leighton Baines scoret vinnermålet etter 91 minutter. Men kampen var langt fra over.

Det var lagt til 12 minutter, blant annet på grunn av en tidkrevende skade på Watford-keeper Heurelho Gomes. Og klokken 11 minutter på overtid da Watford fikk straffe.

Den klarte imidlertid tidligere Everton-spiller Tom Cleverley å sette til side for mål. Dermed endte kampen med Everton-seier, manager Davis Unsworths første siden han tok over i oktober.

– Kampen hadde alt, hadde den ikke? Det var en prestasjon Everton verdig i andre omgang, og fansen var utrolige, sier Unsworth ifølge BBC.

Watford-spiss Andre Gray var langt nede etter kampen.

– Vi fortjente alle de tre poengene, men vi falt fullstendig fra hverandre etter at de scoret, sier Gray.

Resultatet gir også et historisk sus. Det er første gang siden mai 1994 at Everton vinner en Premier League-kamp etter å ha ligget under med to mål, ifølge statistikkbyrået Opta. Den gangen var det Wimbledon som ble slått.