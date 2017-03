Brann-kapteinen går glipp av Mesterfinalen mot Rosenborg

Saken oppdateres.

BRANN STADION: Mens resten av Brann-laget gjorde de siste forberedelsene til Mesterfinalen mot Rosenborg på det strøkne Stadion-gresset, var kaptein Vito Wormgoor (28) til behandling hos klubbens terapeuter.

Den nederlandske stopperen tråkket over i siste treningskamp mot Sogndal, og er fortsatt ikke kvitt smertene. Han er derfor uaktuell til onsdagens kamp mot Rosenborg.

– Vito spiller ikke den kampen, sier trener Lars Arne Nilsen.

Jonas Grønner og Bismar Acosta vil dermed sannsynligvis bli Branns stopperpar i Mesterfinalen. Sistnevnte har slitt med en vond legg i vinter, men trente for fullt tirsdag og vil være tilgjengelig mot Rosenborg.

– Hørte et knekk

Allerede ti minutter inn i treningskampen mot Sogndal, landet Wormgoor forkjært etter å ha vært i en hodeduell. Nederlenderen hørte et lite knekk i ankelen og hadde store smerter, men tenkte at han kunne løpe det av seg. Derfor spilte han hele den første omgangen mot sogningene.

– Jeg var innstilt på å spille 45 minutter, for jeg trengte det for å bli klar til Rosenborg-kampen. Dessverre fant vi ut etterpå at skaden var verre enn jeg trodde, sier den tidligere Aalesund-spilleren til BT.

Han forklarer at ankelen er blå og hoven, men at den sannsynligvis vil leges før serieåpningen mot Tromsø søndag.

– Det er i alle fall det legene har fortalt meg. Jeg satser på å være klar for helgen, sier Wormgoor, som påpeker at skaden ikke alvorlig.

– Jeg tror jeg kunne spilt Mesterfinalen også, men vi må være smarte nå. Det er mange kamper de kommende ukene, sier han.

Familien i Bergen

Likevel synes han det er bittert å måtte stå over Mesterfinalen mot Rosenborg. Ikke bare fordi han hadde sett frem til oppgjøret siden han signert for Brann, men også fordi hele familien har reist til solfylte Bergen for å se kampen.

Det er første gang 28-åringens barn er i byen som de i løpet av april skal flytte til.

– Det er bittert å måtte stå over denne kampen. Jeg hadde gledet meg veldig til denne kampen, sier Brann-kapteinen, som uansett kommer til å være involvert i garderoben før kampen.

– Jeg kommer til å snakke med dem og få dem til å forstå at de må nyte øyeblikket. Rosenborg er gode, men hvis vi jobber hardt, så har vi gode muligheter til å slå dem, sier Wormogoor.

Heller ikke Vidar Ari Jónsson er tilgjengelig til onsdagens finale. Islendingen er fortsatt på landslagssamling med Island. Øynasjonen møter Irland til privatlandskamp tirsdag kveld.