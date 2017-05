Brann til topps på tabellen - til tross for kalddusj på tampen

Saftig svensk jubelbrøl for Gullpalmen i Cannes

Saftig svensk jubelbrøl for Gullpalmen i Cannes

Saken oppdateres.

Brann - Aalesund 1–1

Det kokte i sluttminuttene i godværet i vest. Brann måtte avslutte med ti mann etter at Sivert Heltne Nilsen ble utvist for sitt annet gule kort bare et par små minutter etter AaFKs utligning.

Og utligningen var av det spektakulære og fine slaget etter godt spill. Edwin Gyasi laget sitt tredje for sesongen da han fikk ballen over mållinjen nærmest fra død vinkel. Akkurat den avslutningen var ikke Brann-keeper Piotr Leciejewski forberedt på.

Aalesund var bra i det siste kvarteret i Bergen, men fram til da var det lite som tydet på at gjestene ville få med seg poeng.

– Vi var best i 1. omgang, mens Aalesund var best i 2. omgang. Da er det greit med uavgjort, sa Branns trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

Fortjent

Det var fullt fortjent da Brann tok ledelsen. 34 minutter var spilt da Amin Nouri ble frispilt ute på høyrekanten. Backen slo hardt inn på første stolpe, og der kom Aalesunds forsvarer Kaj Ramsteijn skliende og satte ballen utakbart i eget nett bak keeper Andreas Lie.

Branns tabelltopp skyldes ikke minst det faktum at laget har vært svært godt på hjemmebane. Klubben har plukket 14 av 18 mulige poeng på eget gress.

Brann topper tabellen på bedre målforskjell, men mister den igjen om Rosenborg tar poeng mot Vålerenga senere søndag kveld.

Ufarlig

Bortelaget Aalesund skapte bare en eneste farlighet før pause i Bergen. Det var uvant for ett av Eliteseriens beste bortelag så langt denne sesongen. Bare Rosenborg hadde flere bortepoeng enn AaFKs åtte før søndagens kamp.

Brann slo Aalesund 6-0 på hjemmebane sist sesong, men slik ble det ikke denne gangen. Gjestene var lenge ganske så tamme, selv om de var skumlere etter enn før pause. Spesielt var bortelaget på hugget i det siste kvarteret. Det fikk de også uttelling for da Gyasi utlignet.

– Jeg er fantastisk imponert over moralen i dette laget, sa AaFK-trener Trond Fredriksen.

Må vente

Aalesund har ikke vunnet i Bergen siden 2008 og må vente minst til neste år på en ny sjanse. Aalesund mønstret for øvrig en ellever uten skadde Bjørn Helge Riise.

Brann har en vanskelig bortekamp mot Odd i neste serierunde. Det blir uten utviste Sivert Heltne Nilsen og Daniel Braaten. Sistnevnte pådro seg sitt tredje gule for sesongen mot Aalesund.

Aalesund tar imot Haugesund i neste serierunde.

(©NTB)