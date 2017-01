Brannen på Old Trafford er under kontroll

Saken oppdateres.

Like før klokken 7 mandag morgen fikk brannvesenet melding om at det hadde oppstått brann på Old Trafford, Manchester Uniteds hjemmebane.

Brannen oppsto i den sørlige tribunedelen ved Sir Matt Busby Way.

Ifølge Manchester Evening News startet brannen I et heisrom. Årsaken til brannen skal være en defekt heis.

Mange har lest denne saken: Her ligger deltagerne strødd etter treningsøkten. Studie hevder tre minutter i uken kan være nok.

Avisen skriver at brannen nå skal være under kontroll, men at brannvesenet fortsatt er til stede for å holde kontroll med området.

– Klokken 6.58 fikk vi melding om brann i Sir Matt Busby Way, sier en talsmann for brannvesenet i Greater Manchester.

Brannbiler fra Manchester, Salford og Stretford rykket ut.

Søndag avanserte United i FA-cupen etter en solid 4–0-seier mot Wigan på Old Trafford.

Saken oppdateres!