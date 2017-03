Brasiliansk klubb påstår at Barcelona stjal tiåring

Saken oppdateres.

Ti år gamle Ferreira, eller bare «Manu», blir sett på som et av Grêmios største talenter. Nylig inviterte Barcelona han og faren til Spania til det den brasilianske avisen Globoesporte beskriver som en form for studietur, ifølge Aftonbladet .

En tur han ikke har returnert fra, ifølge Grêmio. De påstår at både gutten og faren fortsatt er i Barcelona. Faren jobber som sikkerhetsvakt for den brasilianske klubben, men har visstnok sagt opp jobben. Han har ikke besvart Globoesportes henvendelser.

Nestor Hein er ansvarlig for det juridiske i Grêmio. Han mener at Barcelona holder tiåringen igjen i Spania for å sikre seg spilleren i fremtiden.

Tidligere dømt

– Det er vanskelig å vite noe konkret om denne saken. Å holde tilbake spillere er ikke nødvendigvis noe Barcelona har gjort før, men de har sonet en dom i forbindelse med ulovlig henting av spillere tidligere, forteller Viasats ekspert på spansk fotball, Petter Veland.

I 2014 idømte det internasjonale fotballforbundets (FIFA) disiplinærkomité klubben sanksjoner for ulovlig rekruttering av mindreårige. Spillerne det gjaldt deltok i konkurranser for den katalanske klubben mellom 2009 og 2013. Ifølge FIFAs regelverk er det i utgangspunktet ulovlig å kjøpe utenlandske spillere under 18 år. Ett av unntakene er hvis spiller flytter med foreldrene av grunner som ikke er fotballrelaterte.

Dommen medførte at Barcelona ikke kunne registrere nye spillere i løpet av hele 2015.

– Hvis det viser seg at de opererer i gråsoner og lignende, er jo ikke det bra, sier Veland.

Lager nye jobber til foreldrene

I 2008 ga Lars Backe Madsen ut boken «Den forsvunne diamant» sammen med Jens M. Johansson. Boken omtalte fotballens mørke side og hvordan unge afrikanske fotballspillere ble lokket til Europa med løfter om karrière, penger og berømmelse. I stedet ble de dumpet da de ikke lenger var rmulige å tjene penger på. Madsen kjenner ikke til saken om Emanuel Ferreira, men uttaler seg på generelt grunnlag:

– Med forbehold om at dette stemmer, vil jeg si at denne saken er virkelig trist. Barcelona har fra før et stygt rulleblad hva gjelder brudd på reglene om beskyttelse av mindreårige fotballspillere. Hvis de nå igjen prøver å hente en liten gutt i stid med alle lover og regler, bør FIFA kanskje se enda strengere på saken, sier Madsen.

Han forklarer at klubber, blant annet i Belgia og flere østeuropeiske land, tidligere har laget nye jobber til talentenes foreldre.

– «Gutten ble bare med foreldrene som fikk ny jobb, liksom.» I realiteten handler det ikke om ekte jobber, men er bare en konstruksjon for å lokke talentet til klubben. Det er sjelden grunn til å tro på sånt. Det kan virke som dette har skjedd i denne saken, siden guttens far skal ha sagt opp jobben i Brasil.

– I så fall er det pinlig for Barcelona.

Ifølge Madsen lever så mange som 20.000 barn og unge på gatene i Europa etter å ha blitt lokket med løfter om å bli profesjonelle fotballspillere.

– Gutten og faren har det sikkert fint i Barcelona de, men reglene om beskyttelse av mindreårige gjelder uansett.

Truer med å gå til FIFA – Barca nekter skyld

Nestor Hein og Grêmio truer med å gå til FIFA.

– Emanuel tilhører Grêmio, men han er blitt lokket til å bli i Barcelona. De tok han fra oss, og han har ikke kommet tilbake. De har gjort dette tidligere og har allerede blitt straffet av FIFA.

Lars Backe Madsen forteller at temaet om menneskehandel innen fotballen har vært på dagsordenen utallige ganger.

– FIFA har etter hvert også begynt å straffe storklubber for regelbrudd. Barcelona er en av de verste klubbene i så måte. De burde passe seg bedre.

Barcelona hevder på sin side at de er uskyldige. I en uttalelse gjennom spanske AS benekter de at de har forsøkt å signere tiåringen under oppholdet.

– Gutten var her og deltok på noen treninger med oss. Det var alt. Barcelona har ingen intensjoner om å signere han.

Grêmio har tidligere fostret spillere som Emerson (spilt blant andrefor Roma, Juventus, Real Madrid og AC Milan) og ikke minst selveste Ronaldinho.