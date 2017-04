Britisk TV-kanal: - Zlatan mister resten av sesongen

Saken oppdateres.

Zlatan Ibrahimovic spiller ikke mer for Manchester United denne sesongen. Han pådro seg en kneskade torsdag, melder Sky Sports og henviser til sikre kilder.

Kanalen skal ha fått bekreftet skadeomfanget. Uhellet skjedde i europaligakampen mot Anderlecht. Svensken sank sammen på gresset etter at høyrekneet ga etter.

Ibrahimovic har vært en viktig mann for United. Klubben kjemper for en plass blant de fire beste i Premier League og spiller semifinale i europaligaen i mai.

Har spissen ødelagt et korsbånd, vil han trolig være ut av spill i cirka ni måneder. Det er også spekulert i om en slik skade også setter et punktum for karrieren hans.

Ibrahimovic ga seg på det svenske landslaget kort etter fjorårets EM-sluttspill.