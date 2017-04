Bruttern: – Det er ikke flaut å «bare» vinne 2–0

Saken oppdateres.

Strindheim – RBK: 0–2 (0–1)

– Det som irriterer meg mest, er at vi ikke skaper flere målsjanser den første halvtimen av andre omgang. At vi ikke er mer direkte og skaper mer. Vi skulle liksom spille Barcelonafotball inn på to meter, og det er ikke noe vi egentlig holder på med. Det var verre for meg enn at vi bare vinner med to mål, sier Kåre Ingebrigtsen.

Kunne scoret kjapt hat trick

Allerede etter tre minutter fikk RBK sin første mulighet, da Matthías Vilhjálmsson fikk headet fra kloss hold. Men hodestøtet gikk rett på Strindheim-keeper Magnus Aspås. Fem minutter senere scoret Rosenborgs «islandske potet». En god Pål André Helland la inn på bakerste stolpe. Der ventet Vilhjálmsson, som stanget inn ledelse 1–0.

Det stoppet ikke der for Vilhjálmsson, som burde scoret hat trick før det var spilt ti minutter. Igjen ble angrepet regissert av Pål André Helland, som med en god crosser fant Bakenga på motsatt side. Han overlot til Gersbach, som prikket Vilhjálmsson inne foran mål. Men avslutningen gikk like utenfor.

En mulighet for hjemmelaget

Strindheim skulle få sin ene mulighet før pause. Etter om lag tyve minutter fintet Øyvind «Modric» ut Alex Gersbach ute på høyrekanten. Innlegget førte til et hardt skudd fra knappe seksten meter som ble blokkert. Returen ble plukket opp av hjemmelaget, men skuddet gikk rett på Østbø i RBKs mål.

Etter sjansen ble det tyngre for hjemmelaget Strindheim, og Rosenborg eide kampen fullstendig. Men der RBK så langt har vært imponerende effektive i Eliteserien, ble alle sjansene brent mot Strindheim. Sju målsjanser førte til bare et mål for Rosenborg før hvilen.

Tamt etter pause

De som ventet på et stormløp fra RBK etter hvilen måtte vente forgjeves. Med Mike Jensen og Pål André Helland igjen i garderoben, forsvant alt av offensiv kraft. Den første halvtimen av andre omgang var rett og slett årsverste.

Kvarteret før slutt vekket Matthías Vilhjálmsson Rosenborg ut av dvalen da han satte innlegget fra Milan Jevtovic kontant i mål.

To debutanter

To mann fikk sin debut for RBK. Marius Lundemo bar preg av at han spilte sin siste obligatoriske match 17. september i fjor, da Lillestrøm tapte borte mot Tromsø. Den sentrale midtbanemannen viste frem pasningsfoten i noen få, korte glimt. Men samtidig bidro han til å dra ned tempoet, og slet i duellspillet. På topp jobbet og slet Erik Botheim, men 17-åringen slet med å komme til avslutningsmuligheter – og turde ikke ta avslutningsmulighetene når de bød seg.