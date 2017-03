Bruttern: - Håper på Bendtner-debut søndag

Saken oppdateres.

MARBELLA: Nicklas Bendtner trente fredag, sammen med lagkameratene, en hard økt i 20 varmegrader på treningskampen utenfor spillerhotellet i Belahavis.

Humøret på dansken var tilsynelatende godt og 29-åringen tullet og fjaset med sine nye lagkamerater.

Dagen før hadde han fulgt kampen mot HJK fra tribunen .

Sammen med mangeårig landslagskollega Daniel Agger fikk Bendtner se RBK snu 0–1 til 2–1 mot det finske laget, og fredag trente spissen altså for andre gang med sine nye lagkompiser.

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye forteller overfor Adresseavisen at sjansen er stor for at Bendtner nå får sin RBK-debut søndag - mot islandske Hafnarfjördur:

– Intensjonen er at han skal spille. Men vi har et avslappet forhold til det, og vurderer situasjonen fortløpende inn mot kampen, sier han.

Her er vurderingen

Bendtner kommer neppe til å starte kampen mot islendingene.

Etter treningen fredag utdyper trener Kåre Ingebrigtsen:

– Vi håper jo at han skal få spilletid, men det er også litt ugunstig å pådra seg en strekkskade tre uker før seriestart. Vi får se, nå fikk han fikk han en ordentlig tøff økt her. Tåler han det, kan det fort hende at han spiller litt på søndag, sier RBK-treneren - og vil avvente avgjørelsen.

- Han hadde en tøff økt i dag, og skal han ha en styrkeøkt, så får vi se. Er han fresh og fin, spiller han. Hvis ikke, venter vi.

Slitt med hamstringskade

Årsaken til usikkerheten ligger i at dansken har slitt med en hamstringskade, og ikke spilte for Nottingham Forest etter 25. januar. Først noen dager før han ankom Marbella varslet dansken selv, via Instagram, at han kunne trene for fullt igjen.

Bendtner selv snakket ikke med pressen etter økta fredag.

Og om han ikke skulle være på banen søndag, er det litt usikkert når han får debuten.

Den oppsatte treningskampen mot Östersund neste helg avblåses nemlig dersom svenskene går videre i den svenske cupen, noe de er store favoritter til.

Da ligger det an til en kamp mot for eksempel Ranheim.

Tett program

Ingebrigtsen ønsker samtidig å være forsiktig med dansken. I månedsskiftet mars-april spiller Rosenborg fire kamper på ti dager med Superfinale fire dager før seriestart og tre serierunder første uka. En uke som avsluttes med "rosinen i pølsa" - Rosenborg mot Molde på Lerkendal.

- Vi kommer til å være forsiktig med ham, men han kommer til å spille når vi kommer hjem. Så får vi se hvordan det blir med de fire kampene. Slik som med alle andre, må vi se an belastningen, sier Bruttern.