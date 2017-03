Bruttern etter stjernekjøpet: - Spillerjakten er avsluttet

Saken oppdateres.

MARBELLA: Dette sier RBK-treneren til Adresseavisen, etter at Rosenborg søndag ettermiddag leverte en i beste fall middels prestasjon under den spanske solen.

Etter Rosenborgs elleville Bendtner-signering, lukker altså klubben lommeboka. Med mindre noe uventet skjer:

Åtte spillere inn - fem ut

– Altså, det kan jo hende at noen spillere eventuelt drar, og da må vi jo se an litt igjen, forteller Bruttern, som setter ord på hvor uforutsigbart det er når overgangsvinduet er åpent.

Men etter planen så er et særdeles aktivt overgangsvindu over for Rosenborg. De har hentet inn Elba Rashani på permanent basis fra Brøndby, Marius Lundemo fra Lillestrøm, Milan Jevtovic på lån fra Antalyaspor, Arild Østbø fra Sarpsborg 08, Jacob Rasmussen og Vegar Eggen Hedenstad fra tyske St. Pauli, Birger Meling fra Stabæk og den danske superstjernen Nicklas Bendtner fra Nottingham Forest.

Samtidig har de solgt unna fjorårets toppscorer Christian Gytkjær til tyske 1860 München, visekaptein Jonas Svensson til AZ Alkmaar, midtstopper Holmar Örn Eyjolfsson til Maccabi Haifa og andrekeeper Adam Larsen Kwarasey til Brøndby. I tillegg har keeperveteran Pavel Londak flyttet hjem til Estland.

Åtte spillere inn - fem spillere ut: Kåre Ingebrigtsen er fornøyd med hvordan sesongoppkjøringen har foregått selv med blandede resultater. Fasiten etter syv treningskamper er som følger:

Tre seire, tre uavgjort og ett tap

Seier mot Ranheim, (3–1) Ståle Solbakkens FC København (2–0) i Parken og finske HJK Helsinki (2–1) i Marbella. To ganger uavgjort mot svensk motstand, først hjemme mot GIF Sundsvall (1–1) og deretter borte mot Malmö FF, og nok et uavgjortresultat mot islandske FH (1–1) i Marbella søndag. Det eneste tapet kom borte mot Salzburg (0–2) 5. februar.

Fredag venter en ny treningskamp mot Ranheim, som etter alt å dømme blir Rosenborgs siste match før mesterfinalen mot Brann som spilles i Bergen 29. mars. Etter 1–1 mot FH sier Bruttern dette til Adresseavisen:

– Vi er i rute, og ting har gått etter planen. I forkant av denne kampen har vi øvd masse på frispilling bakfra, og dette synes jeg vi lyktes godt med. Fremover skal vi bli mye bedre på hva vi gjør på den siste tredelen av banen, lover RBK-treneren, som sier at prestasjonen søndag var god:

– Potensiell Europa-motstand

– Dette er et lag vi kan møte i Europa-kvalifisering, så dette var ikke et dårlig resultat. Jeg forventer ikke at vi skal kjøre over alle motstandere og vinne 5–0 i hver kamp, sier Bruttern.

Dette er imidlertid RBK-vingen Pål André Helland helt uenig i:

– Det eneste vi kan ta med oss etter kampen her er at vi fikk spilt 90 minutter på stor bane. Vi spiller en dårlig fotballkamp under vanskelige forhold, er Hellands dom etter 1–1-resultatet mot FH i Marbella søndag.

Nå gleder både Helland og Bruttern seg til at relasjonene sitter bedre mellom spillerne:

– Blir kanonbra til seriestart

– Det gjelder å få relasjonene til å sitte mellom de spillerne vi har før seriestart, og det blir garantert kanonbra før 2. april, sier Helland.

– Vi skal hjem å trene på å bli bedre på siste tredelen av banen for å være fantastisk gode når serien begynner, konkluderer RBK-vingen.