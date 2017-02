Bruttern før dagens kamp mot FC København: - To jevngode lag

Saken oppdateres.

Gjennom hele vinteren har RBKs mål vært å gjøre seg klar for utfordringen om å nå spill i Europa. Oppkjøringskampene mot Salzburg, København og andre europeiske lag skal være med på å få laget dit.

I tillegg har Bruttern så langt hentet seks nye spillere til Lerkendal, og sa etter presentasjonen av Vegar Eggen Hedenstad torsdag kveld, at laget nå skal være godt nok for Europa-spill. Han ville til tross for dette ikke utelukke at det kommer flere nye fjes inn på Brakka.

– Ja, jeg synes vi er gode nok for Europa nå. Samtidig må vi avklare situasjonen rundt Lukas Spalvis, så får vi se om det må flere forsterkninger til etter det.

Forventer en fysisk kamp

Etter 2–0 tap for Salzburg sist helg, reiser nå RBK til København for å møte Ståle Solbakkens menn. Det er en kamp Bruttern mener blir jevn.

– Jeg forventer at det blir en jevn match slik som det ble i fjor da vi møtte dem. Det er to jevngode lag som møtes, også blir det nok et europeisk preg over kampen med små marginer.

RBK-treneren mener de møter et helt annet lag i FC København, enn de gjorde i Salzburg.

– FC København har en annen spillestil enn Salzburg. De har en mer robust og direkte spillestil. For oss handler det om å få følelsen av å møte gode lag. Vi må ligne på oss selv, også luke bort tullefeilene som vi gjorde mot Salzburg.

Skal være bedre forberedt i år

Han lover også at RBK-fansen kommer til å få stifte bekjentskap til en av de to signeringene som er blitt gjort denne uka.

– Birger Meling kommer til å være involvert.

Vegar Eggen Hedenstad skal ha reist tilbake til Tyskland for å få med seg flyttelasset til Trondheim. Han skal være på RBK-trening i neste uke en gang.

Ingebrigtsen er fornøyd med oppkjøringen så langt, og forteller at de lærte av feilene fra fjoråret.

– Vi fikk litt sjokk da vi kom til Europaligaen i fjor. Nå får vi jevnligere referanser på hvordan vi ligger an sammenlignet med topp europeisk motstand. Så får vi håpe at vi er bedre forberedt på Europaligaen i år, avslutter Bruttern.

