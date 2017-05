Bruttern har bestemt seg: Store endringer på RBK-laget

Her var det varmest i landet tirsdag

16. mai er dagen «hele Trøndelag» vil på Lerkendal, og det blir selvsagt utsolgt også tirsdag kveld når Tromsø er gjester.

– Det er en fantastisk dag i norsk fotball, så det gleder vi oss til. Ingen tvil om det, sier Kåre Ingebrigtsen.

Han hadde få alternativer å velge blant på kantene i bortekampen mot Stabæk, men nå har han fått tilbake Pål André Helland (fra skade) og Milan Jevtovic (fra karantene), og det velger Rosenborg-treneren å benytte seg av på direkten.

Han putter de to nevnte inn på hver sin kant. Det betyr at Mushaga Bakenga må finne seg i å sitte på benken etter en svak opptreden sist, mens Fredrik Midtsjø skyves ned som indreløper igjen.

– Vi skal spille kamp igjen 20. mai (mot Lillestrøm), 24. mai (mot Tynset) og 28. mai (mot Vålerenga), så vi kommer til å bruke hele troppen fremover, sier Ingebrigtsen til Adresseavisen.

Mest oppsiktsvekkende er det nok at kaptein Mike Jensen er satt på benken, mens Matthias Vilhjalmsson kommer inn på laget. Jørgen Skjelvik, som har vært skarp i midtforsvaret sammen med Tore Reginiussen, sitter ved siden av Jensen. Danske Jacob Rasmussen kommer inn.

Han har også valgt å gi Birger Meling litt hvile etter flere kamper på rappen på venstrebacken, og blir satt på tribunen sammen med Marius Lundemo. Det betyr at Alex Gersbach endelig får sjansen igjen fra start. André Hansen er tilbake mellom stengene.

– Vi møter et lag som kommer til å utfordre oss og gjøre det vanskelig for oss. Det kan passe oss bra, for da får vi øvd, og må være flinke og nøye på hvordan vi skal løse det vi skal gjøre, sier Ingebrigtsen.

Rosenborg leder serien suverent etter de åtte første serierundene, og er ubeseiret så langt med 20 poeng. Tromsø har ni poeng så langt.

Slik starter RBK (4–3–3): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Jacob Rasmussen, Alex Gersbach - Matthias Vilhjalmsson, Anders Ågnes Konradsen, Fredrik Midtsjø - Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Milan Jevtovic.

Benken: Arild Østbø, Jørgen Skjelvik, Johan Lædre Bjørdal, Erlend Dahl Reitan, Mushaga Bakenga, Mike Jensen, Elba Rashani