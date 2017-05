Bruttern holder ord mot Enga

17 000 foreldrepar må møte til tvungen megling årlig. Bortkastet for mange, mener forskere

Saken oppdateres.

Sju av ti poeng forsvant for RBK da Kåre Ingebrigtsen i løpet av tre seriekamper luftet samtlige tilgjengelige spillere i troppen - minus backen Dahl Reitan og spissen Botheim.

– Nå er vi ferdige med å lufte troppen, meldte Bruttern denne uka.

Fikk trent mot Tynset

Mot Tynset i cupen var førsteelleveren tilbake.

– Det gjorde vi for å få 95 minutter med offensiv samhandlingstrening. Det gjorde veldig godt, sa RBK-treneren etter 9–1 mot 3. divisjonslaget.

Bendtner starter

Selv om Bruttern var fornøyd med ni mål mot Tynset, gikk Nicklas Bendtner målløs av banen på Nytrømoen. Så langt har han fire mål på ni seriekamper - og får en ny mulighet til å skyte seg oppover på scoringsstatistikken. Bendtner starter på topp for RBK mot Enga.

Kun en endring

Bruttern gjør to endringer på laget fra cupkampen sist. Vegar Eggen Hendenstad ble spart etter å ha spilt kamper sammenhengende i omtrent et og et halvt år. Nå er også han tilbake, og sender Erlend Dahl Reitan tilbake på benken. I tillegg starter André Hansen i mål. Dermed mønstrer Bruttern utvilsomt det laget han stoler aller mest på.

Slik stiller RBK mot Vålerenga:

André Hansen - Vegard Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik, Birger Meling - Mike Jensen, Andre Ågnes Konradsen, Fredrik Midtsjø - Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Milan Jevtovic.

P.S. Mushaga Bakenga, som har vært vraket til troppen i de to siste kampene, er med til Oslo.