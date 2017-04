Bruttern om topp 100-lista: – Flaut at jeg ligger over Midtsjø

Saken oppdateres.

– Jeg er fornøyd bare med å være på lista. Det er ganske mange spillere som har vært gode i Rosenborg, sier Kåre Ingebrigtsen.

Dagens RBK-trener havner på 54. plass på lista over tidenes 100 beste RBK-spillere.

– Nitrist liste

Det er foran både Fredrik Midtsjø og Pål André Helland. Helt horribelt, mener han.

– Det er flaut at jeg ligger over Midtsjø. Han er mye bedre enn jeg noensinne har vært. Jeg bør heller ikke være foran Pål. Det er jo helt meningsløst. At det er så mange gammelkailler foran de som spiller nå, er helt nitrist. Alle synes alt var så mye bedre før. Det er ingen av «gammelkaillene» på lista der som hadde spilt på dagens lag. Så enkelt er fotball, sier han.

Ville valgt annerledes

Så følger en liten diskusjon om hvilke kriterier som skal og bør ligge til grunn i en kåring av klubbens beste spillere gjennom 100 år. Konklusjonen er grei:

– Jeg hadde nok ikke hatt den samme lista som dere. Det er artig å diskutere lista, for alle vil ha det til at det var så mye bedre før. Basert på ferdighetene, skulle flere av dagens spillere vært høyere oppe på lista. Men dersom du tenker på hva de har vært med på å skrive av RBK-historien, så vil klart det største antallet spillere på toppen av lista være fra årene i Champions League, sier han.

Knuser Bjørnebye

Selv om han ikke liker å ligge over flere av sine egne elever, er Ingebrigtsen veldig fornøyd med at han «knuser» sportslig leder Stig Inge Bjørnebye.

– Såpass langt foran Stig Inge bør jeg være, sier han og gliser litt av lederens 72. plass.

Roar eller Mike

Tidenes RBK-spiller avsløres først 20. mai, i pausen på jubileumskampen mot Lillestrøm. Kåre Ingebrigtsen har to mulige svar på hvem det bør være.

– For meg er Roar Strand tidenes RBK-spiller. Det er han som har den beste karrieren. Den beste spilleren som har spilt i RBK, er Mike Jensen. De to er mine topper, litt ut ifra hvilke kriterier som skal ligge til grunn, sier han.