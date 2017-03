Budsjett-tabell: Vålerenga øker mest - Viking og Molde kutter stort

Saken oppdateres.

Som så ofte før er det Rosenborg som ligger på toppen av en tabell som dreier seg om norsk fotball. Denne gang er det «budsjett-tabell» for 2017.

Trønderne har med sine 156 millioner kroner over en tredjedel mer enn de nærmeste lagene som er Strømsgodset og Brann.

Likevel er det i Oslo de øker budsjettet klart mest. Vålerengas pengesekk vokser med omtrent en tredjedel - fra et sted mellom 60–65 millioner kroner til over 91. Også Sogndal og Odd øker kraftig.

Se hele budsjettabellen nederst i saken.

Størst fall har Viking som går fra omtrent 100 millioner kroner til kun 80. Også Molde har mindre budsjett. Det er redusert med 16 millioner, fra 107 til 91 millioner kroner.

Tre hovedårsaker til Vålerengas økning

Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, begynte i klubben i fjor etter å ha vært sjef i Strømsgodset tidligere. Nå er han gjenforent med trener Ronny Deila i hovedstaden. Espeseth peker på tre årsaker:

– Hovedårsaken er at når vi sendte inn budsjettet til NFF i slutten av januar og vedtok det på styremøte 30.januar, hadde vi gjennomført et salg av Sander Berge. Da hadde vi sikre midler som vi førte inn på budsjettet for spillersalg, sier Espeseth og fortsetter.

– Andre årsak er at det er større interesse for oss i sponsormarkedet og vi har vridd om litt på noen konsepter til det bedre både for kundene og oss.

– Den tredje årsaken er at vi har med en økning på publikumssiden. Vi har satt av en egen ressurs som jobber med det isolert sett i motsetning til i fjor. Vi regner også med at det blir en «boost» når vi flytter på ny stadion, sier Espeseth.

Vålerenga flytter inn på egen stadion på Valle Hovin i september.

– Vi budsjetter med en sjetteplass, så vi har ikke endret på sportslige resultater i budsjettet fra i fjor. Vi har ikke lagt inn medalje for å si det slik. Generelt er det en positiv vind over Valle om dagen. Det trenger norsk fotball og det trenger Oslo, sier Espeseth med et smil.

Her er tabellen

Her er hele budsjettabelllen med unntak av Haugesund.

(Plassering - klubb - 2017-budsjett - 2016-tall ifølge TV 2 )

Rosenborg:156,1 millioner kroner (159,5) Strømsgodset: 98,9 millioner kroner (93,5) Brann: 98,4 millioner kroner (95,8) Vålerenga: 91,4 millioner kroner (60-65) Molde: 91 millioner kroner (107) Odd: 85,8 millioner kroner (66) Viking: 80 millioner kroner (100) Aalesund: 70 millioner kroner (60) Lillestrøm: 65,9 millioner kroner (65) Tromsø: 57 millioner kroner (52) Sogndal: 52,6 millioner kroner - 85 millioner kroner med drift av Fosshaugene Campus. (33,4) Sarpsborg 08: 48 millioner kroner (42,7) Stabæk: 43,5 millioner kroner (40) Sandefjord: 37 millioner kroner (ny) Kristiansund: 36 millioner kroner (ny)

* Haugesunds daglige leder Eirik Opedal sier at klubben har bestemt seg for å ikke oppgi årets budsjett. I fjor hadde de 59 millioner kroner i budsjett, ifølge TV 2.